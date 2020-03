Calles vacías y supermercados llenos en las primeras horas del estado de alarma en Ourense

0

La Voz de Galicia MIGUEL ASCÓN, PABLO VARELA

Ourense 14/03/2020 13:12 h

Calles extrañamente vacías, plazas sin terrazas, parques infantiles precintados y sin niños, bares con la persiana bajada, aparcamientos libres, colas en los supermercados, estanqueros, quiosqueros y farmacéuticos trabajando con guantes y mascarillas... Ese es el panorama que se pueden encontrar los ourensanos si salen de casa este sábado. En apariencia, las normas impuestas para la contención del coronavirus se están cumpliendo en estas primeras horas de estado de alarma.

Los ourensanos que están por la calle van, en general, cargados de bolsas volviendo de tiendas de alimentación. Los supermercados están llenos y la mayor parte de los clientes van con los carritos hasta arriba de productos. El centro comercial Ponte Vella tiene los accesos precintados de modo que solo se pueda entrar en dirección al supermercado Gadis que hay en el interior. Muchos ourensanos quieren hacer acopio de alimentos.

En el estanco de la calle Lamas Carvajal el dependiente explica que lo peor fue el viernes, cuando algunos clientes desconocían si este sábado podrían comprar tabaco o no. «Algunas personas mayores vinieron para llevarse cuatro o cinco cartones y así no tener que salir de casa», indica el estanquero. Él atiende con guantes en las manos y con la mascarilla puesta. Además, desinfecta la caja cada tres o cuatro ventas. En otro estanco del centro faltan ya algunas marcas tras las ventas masivas del viernes y esperan que les llegue más el lunes.

También en las farmacias comentan que el viernes fue un día duro de trabajo. «Acabamos agotados», dice un farmacéutico. En su establecimiento, en el centro, también toman precauciones para evitar contagios. Han colocado cinta aislante en el suelo para delimitar hasta dónde pueden llegar los clientes y varios carteles piden respetar una distancia de seguridad. Además, prevén colocar una mampara en los próximos días.

El transporte urbano funciona pero los buses van prácticamente vacíos. Especialmente destacable es el caso del tren das termas, que a mediodía no había tenido todavía ningún cliente en los viajes de ida y vuelta que realizó desde la Praza Maior a las pozas. Pasadas las 13.00 horas el Concello de Ourense anunció que se suspendía esa línea y que durante los próximos días se reducirán las frecuencias de los autobuses y se eliminan los servicios hacia el campus universitario y la Universidad Laboral. Se mantienen los del CHUO.

La imagen de la Praza Maior sin las terrazas es una de las más llamativas del día y lo mismo ocurre en el parque de San Lázaro, en la rúa do Paseo y en toda la ciudad. Siguen celebrándose, sin embargo, las bodas civiles que ya estaban programadas en la Casa do Concello. A sus puertas esperaban este mediodía parte de los familiares y amigos de Jimena y Steven, que se casaron en el salón de plenos con la única asistencia de dos testigos y del concejal encargado de oficiar la ceremonia, Miguel Caride. A la salida los recién casados comentaban que la boda fue muy rápida, no más de cinco minutos. «La comida la haremos en una finca privada. No hay nada abierto», explicaba la mujer, que recuerda que pidieron fecha para la ceremonia hace mes y medio, cuando no podían sospechar el estado de alarma que ha provocado el coronavirus.

Por otra parte, algunas iglesias están abiertas y los fieles se acercan para saber si habrá misa. En la de Santa Eufemia un cartel les informa que podrán seguir la eucaristía a través de la radio o la televisión.

La última noche en los vinos

En torno a las diez de la noche de este viernes, en la rúa Lepanto y la rúa dos Fornos apenas se escuchaban voces. Al menos, fuera de los bares. En el interior de algunos aún se veía a algunos grupos apurando la última caña antes de que los propietarios bajasen la verja tras el aviso de la Xunta para el cierre temporal de establecimientos hosteleros hasta que remita el impacto del coronavirus.

En el parque de las Mercedes, Roberto González, propietario de la hamburguesería Kilómetro Cero, lo asumía como algo natural. «Hay que hacerlo por todos. El mensaje que trasladó Pedro Sánchez ya aludió a que venían días duros», decía. En el interior de su local quedaba una última pareja de rezagados mientras la cocina finalizaba sus últimos pedidos. «Hasta hoy -por ayer- no puse nada en las redes sociales, para no confundir a la gente que iba a llamarnos por encargos a domicilio». Este sábado, González hacía acopio de alimentos en un supermercado cercano, pero para llevarlos a su casa.

Mientras tanto, en el Arco da Vella, Alexandre Pinto, el encargado, miraba la calle desde la entrada. En el interior de su establecimiento quedaban las dos cocineras, una camarera y él. «No vino prácticamente nadie. Y el jueves ya no se veía casi movimiento. De hecho, mucha gente anuló sus reservas para comer o cenar, por precaución», explicaba Pinto. Parte de la mercancía que tenían para esta semana, previsiblemente, se perderá. «Teníamos verdura y comida perecedera, la que guardas para consumo casi inmediato, porque mucha se compra pensando en el día», lamentaba.

En la calle contigua, los dueños de A Nosa Taberna se despedían de un compañero que regenta un bar próximo al suyo. «Somos autónomos, y tenemos empleados a nuestro cargo», decían. «Y viendo lo que ha pasado, esta decisión de irnos a casa tenía que haber llegado antes», añadían. Pero mientras tanto, a escasos metros de ellos, en una terraza todavía por desalojar, había quien se tomaba estas recomendaciones con una calma notable, como si la cosa no fuese con ellos.