«#YomeQuedoenCasa» o «#QuédateEnCasa», la campaña viral sobre el coronavirus que te reta por el bien de todos

Desde hoy, teletrabajando siguiendo recomendaciones de las autoridades y mi empresa.

Since today, ready to work from home, following recommendations from authorities and my company

Aúpa @EMTmadrid @MADRID !#COVID19 #Covid_19 #COVID2019 #YoMeQuedoEnCasa #yoelijoserresponsable pic.twitter.com/7U3a5Qu1eS