«Years and Years», la serie que vio el coronavirus

La Voz de Galicia SANDRA FAGINAS

14/03/2020 05:00 h

Cuando cojan por banda Years and Years, la serie de la BBC que ahora se puede ver en HBO, no la soltarán. Se engancharán a la familia Lyons y a esa original manera de plantearnos la realidad que nos espera en un futuro que semeja presente. La serie nos pone sobreaviso acerca de la sociedad que estamos construyendo y el camino que hemos tomado en esta deriva enferma. Adelantándose al Brexit, los protagonistas de la ficción ya nos plantean el día a día de una familia de clase media en una Inglaterra aislada de Europa en los próximos diez años. Así que verán cómo el tiempo corre en nuestra contra, cómo nos comportaremos con los avances tecnológicos, cómo nos dejaremos llevar por los políticos populistas que tan bien representa en la serie Emma Thompson, adónde llegan esos eslóganes vacíos y llenos de patriotismo y cómo será vivir con el neofascismo tomando el poder. Todos acabamos convertidos en marionetas de intereses poderosos, y eso que puede sonar a ciencia ficción, es tan real, está tan cerca, que seguro que enseguida se sentirán reflejados en muchas escenas.

Es el caos, los refugiados somos nosotros mismos, que acabamos en campos de concentración que aíslan a la gente infectada por un virus. «¿Tienes tos?, ¿o un resfriado? ¿Tienes fiebre?», le dice uno de los protagonistas a otro personaje cuando se lo encuentra en ese ambiente de terror; aunque esta serie no es de esas de médicos ni escafandras. Va de nosotros, de nuestros sentimientos, de nuestras contradicciones y de nuestra vida. «Quédate ahí, no te acerques». «Todo esto es muy británico, nos matan con la gripe». Years and Years es lo mejor de esta temporada.