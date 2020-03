La web de Prensa-Escuela se mantiene activa y actualizada diariamente

0

13/03/2020 11:15 h

La web de Prensa-Escuela (www.prenesaescuela.es) no cierra. Al contrario, todos los días renueva sus secciones y especialmente ahora que los alumnos gallegos no están en las aulas. Intenta así colaborar a que el trastorno producido por el coronavirus sea el menor posible y no se pierda la oportunidad de aprender. Algo que es un derecho constitucional, pero también un deber.

Así, todas las mañanas el lector se encontrará con la Noticia del día, una propuesta para profundizar en un hecho acontecido en las horas anteriores y que también recoge el periódico de papel. La completa una serie de actividades para que no quede en una mera lectura, y multitud de enlaces destinados a completar la información.

Así mismo, la Pregunta del día se renovará cada 24 horas. Se trata de un guiño al lector proponiéndole cuatro respuestas (una verdadera, tres falsas) sobre algo que acaba de suceder. Con ella, las secciones Pregunta a un científico y Pregunta a un periodista siguen siendo las más populares de la web, donde alumnos no solo de Galicia y España sino de todo el mundo latinoamericano encuentran respuesta a sus dudas.

Por último, en la parte inferior de la web el lector encuentra el despliegue de los e-studios. Son unidades didácticas muy oportunas cuando hay clases, e idóneas en situaciones como esta. Con numerosos enlaces, las hay que se centran en los monstruos como el Yeti o el del lago Ness hasta qué es el viento, desde una propuesta para ir a la Luna a los plásticos en el mar.