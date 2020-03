Ourense se queda sin ferias ni mercados en las próximas semanas

0

O Barco 13/03/2020 19:26 h

La ciudad de Ourense se ha quedado sin agenda cultural, como prácticamente toda la provincia, para este sábado estaban programados el concierto de Café Quijano (Auditorio) y la representación de la obra «La jauría» (Teatro Principal) y las actividades se han suspendido al decretar el Concello y la Diputación de Ourense el cierre de las instalaciones públicas. En el caso del grupo leonés se ha cambiado la fecha para el mes de octubre.

No habrá cine ni teatro este fin de semana ni las próximas semanas en Valdeorras. Los concellos de O Barco y A Rúa (los dos que tienen programación cinematográfica semanal) han decidido cancelar las proyecciones y cerrar el teatro Lauro Olmo y el centro cultural Avenida, respectivamente. También el Novocine de Leiro ha cerrado sus puertas temporalmente.

En el caso de O Barco también se ha suspendido la obra de teatro prevista para esta tarde, así como todas las actividades de las escuelas deportivas, las clases en la escuela de música y en el conservatorio. Suspendidas las competiciones deportivas, los clubs podrán seguir usando las instalaciones municipales en sus horarios, «exclusivamente para xestionar os adestramentos dos equipos en competición», explican desde el gobierno local en un comunicado. Además, se ha suspendido la andaina prevista para este domingo en O Barco y que buscaba dar visibilidad a las enfermedades raras.

En Xinzo de Limia el Concello ha decretado el cierre del pabellón, la piscina climatizada, la biblioteca, los campos de fútbol, la casa da cultura, la escuela municipal de gaitas y percusión, y el conservatorio. También se cancelan las actividades en los centros sociales de los pueblos. Y no habrá ferias este mes. «Queda suspendida a celebración das feiras quincenais dos días 14 e 27 de marzo ata novo aviso», recoge el bando firmado por la alcaldesa, Elvira Lama. Y tampoco habrá feria el día 18 en Castro Caldelas. En el Concello de Trives también han decretado el fin de los mercados de los días 1 y 15 mientras dure la alerta sanitaria; mientras que Manzaneda suspende la del día 22. Tampoco habrá feria en Larouco mañana sábado, ni en Avión el día 22. Y en A Veiga han suspendido también las ferias de los días 9, 17 y 29; y en Cualedro las del 5 y el 18.

En Larouco han cancelado la concentración de coches clásicos que iba a celebrarse el domingo, y que incluía una parada en A Rúa. Desde la organización han entendido que aunque se trataba de un evento al aire libre, era mejor no juntar a mucha gente en un mismo espacio.

Sin fecha se queda la reinauguración del museo etnográfico-arqueológico de Castrelo do Val, previsto para mañana sábado. «Por precaución, prevención e responsabilidade, debemos cancelar este acto social para protexer e protexernos todas e todos, colaborar coas medidas de contención do virus indicadas polo goberno central e autonómico e por temos sempre presente que a saúde da cidadanía ocupa o primeiro lugar na lista das nosas prioridades», explica el alcalde, Vicente Gómez. El acto se llevará a cabo cuando sea seguro para todos, añade el regidor.

Tampoco habrá Cholo y Nela este año. La convivencia que cada mes de mayo reúne a más de un millar de escolares, docentes y padres del oriente ourensano no se celebrará en 2020. Desde la organización (la asociación Arco da Vella) emitieron un comunicado explicando que «a pandemia declarada pola OMS por mor do COVID-19 e as decisións adoptadas polo Goberno e a Xunta de Galicia ante a situación que se está a vivir, desaconsellan que este ano nos poidamos reunir, pois, a data de hoxe, non sabemos se isto sería posible no mes de maio. A organización da festa de Cholo e Nela implica a toma de decisións e un traballo importante polo equipo organizador, en distintos ámbitos: deseño de xogos, obradoiros, xestións económicas, institucionais, nos meses previos. A incerteza da situación aconsella a suspensión da actividade, dende a responsabilidade».

En Taboadela han suspendido la andaina solidaria prevista para el día 28, a favor de la fundación Andrea.

En la Eurocidade Chaves-Verín han decidido suspender el servicio de transporte público que comunica ambas localidades.

En Xunqueira de Espadanedo han cancelado la cocedura tradicional que estaba prevista para el día 30 en Niñodaguia. Y lo mismo pasa con la conmemoración de los 500 años de la iglesia de Santo Estevo en Sandiás, prevista para esta tarde. La actividad queda aplazada sin fecha.

Desde el centro de desenvolvemento agroforestal de Riós anuncian la cancelación de las jornadas informativas sobre A vespa e o chancro do castiñeiro, previstas para las próximas semanas en Cualedro, Laza, Riós, Oímbra, Vilardevós, A Mezquita, A Gudiña, Vilariño de Conso y Viana do Bolo.

Y en Ponferrada, desde el centro comercial El Rosal anuncian que cierran su Fun Play Area.

En Petín se han cancelado las fiestas de Freixido, en honor a San José, que iban a celebrarse del día 19 al 21. Había prevista una comida popular y dos noches de verbena, así como misa y procesión. Y lo mismo sucede con las Nogueiró (en Cartelle), previstas para las mismas fechas y que también incluía verbenas y una comida popular.

En Viana do Bolo no habrá teatro este domingo (esta prevista la representación de Tabú), y también se ha cancelado la reunión de la mesa de coordinación contra la violencia de género, prevista para el día 24.

En O Carballiño estaba prevista la presencia del montaje «A pelo», de Moncho Borrajo, en el Auditorio Manuel María. La cita, que se tenía que celebrar este domingo, fue anulada.

En el monasterio de Oseira, en San Cristovo de Cea, se han cancelado las visitas hasta nuevo aviso.