«La lejía es el desinfectante más efectivo»: esta y otras respuestas a las dudas de los lectores

La pandemia que ha cambiado nuestras vidas tiene nombre: COVID-19. Todos hablamos de él, todos leemos sobre él, todos escuchamos cientos de cosas sobre él. Aún así, las dudas nos invaden. La Voz de Galicia ha recurrido a Juan Gestal, profesor emérito de Medicina Preventiva en la USC, para responder a las nuevas preguntas que nos han hecho llegar nuestros lectores.

MAYRA (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

¿TENGO MÁS RIESGOS POR SER ASMÁTICA?

Es muy importante que tome la medicación para el asma y que tenga siempre a mano el tratamiento por si sufre una crisis asmática. Además, debe extremar las medidas de prevención.

MARÍA JOSÉ (FOZ)

¿EL AGUA CLORADA PUEDE AYUDAR A EVITAR EL CONTAGIO O NO INFLUYE?

No, no influye. El cloro solo sirve para desinfectar el agua, no para eliminar los virus.

ROBER (SANTIAGO)

¿TEÑO 47 ANOS, ESTOU TRASPLANTADO DE RIÑÓN E TOMO MEDICACIÓN INMUNODEPRESORA. ?QUÉ MEDIDAS ADICIONAIS DE PREVENCIÓN DEBERÍA TOMAR?

Debe extremar las medidas preventivas (aislamiento en domicilio, distancia, lavado de manos, higiene respiratoria).

CRISTINA (VIGO)

¿HE LEÍDO QUE A ALGUNAS PERSONAS INFECTADAS SE LAS TRATÓ CON FÁRMACOS PARA EL VIH, ¿SIGNIFICA ESO QUE LAS PERSONAS QUE TOMAN «PREP» O TRATADAS CON «TARGA» TENDRÍAN MENOS PROBABILIDADES DE CONTRAER LA ENFERMEDAD?

Se que están probando el lopinavir y ritonavir, pero no se ha demostrado que su consumo preventivo evite contraer la enfermedad por covid-19. Debe, en cualquier caso, extremar las medidas de prevención pues la inmunodepresión favorece las complicaciones.

FERNANDO (A CORUÑA)

¿A PARTE DE LA LIMPIEZA PERSONAL DE MANOS Y CUERPO, LA LIMPIEZA DE CASA TAMBIÉN ES IMPORTANTE, ¿SE PUEDE USAR LEJÍA COMO DESINFECTANTE CONTRA EL VIRUS?

Para la limpieza de suelos y superficies que no se oxiden la lejía (un oxidante) es el desinfectante más efectivo.

IRENE (SANTIAGO)

¿DEBEMOS USAR MASCARILLA?

La mascarilla no está indicada para la población general. Está indicada para que los enfermos no contagien a otras personas. En las residencias se han enviado para los enfermos.

JOSE (SADA)

¿DEBEMOS TEMER UN CRECIMIENTO EXPONENCIAL EN GALICIA? LA DISPERSIÓN Y LA AUSENCIA DE TRANSPORTE PÚBLICO, COMO EL METRO, ¿JUEGAN A NUESTRO FAVOR?

En efecto, la dispersión de la población hace que la difusión se haga más lentamente por el mayor aislamiento, pero eso no debe llevarnos a pensar que por vivir más aislado no tengo que quedarme en casa.

IVÁN (SANTIAGO)

¿CUÁNTOS PACIENTES DE UCI PUEDEN SOPORTAR NUESTROS HOSPITALES, TENIENDO EN CUENTA QUE, SEGÚN LOS DATOS QUE TENEMOS, APROXIMADAMENTE EL 5 % DE LOS AFECTADOS SON CRÍTICOS?

Nuestros hospitales tienen 160 camas de UCI y capacidad hasta para 124 camas más utilizando las de Reanimación a día de hoy totalmente dotadas. Con un posible colchón a mayores de dotar con respiradores volumétricos aún más camas de reanimación.

JGM (A CORUÑA)

¿UNA SIMPLE TOS ES MOTIVO PARA IR AL MÉDICO? ¿CON QUÉ SÍNTOMAS LAS PERSONAS DEBEN INFORMAR?

No. En la situación actual todavía el antecedente epidemiológico tiene importancia. Si lo tiene y presenta fiebre, tos seca y dolor muscular o fatiga, habría que descartar la infección. Si presenta dificultad respiratoria hay posibilidades de que pueda ser.

SIMÓN (FERROL)

¿LOS SEGUROS MÉDICOS PRIVADOS CUBREN CON TRATAMIENTOS Y HOSPITALIZACIÓN EN CASO DE CONTAGIO?

Es como otra enfermedad.

MARÍA (FERROL)

¿SE SABE ALGO MÁS DE LOS EFECTOS DEL COVID-19 EN EMBARAZADAS?

Se han publicado al menos tres estudios en los que se vio que las embarazadas tienen algún riesgo de sufrir complicaciones, por lo que deben extremar las medidas preventivas. No se ha observado que exista transmisión trasplacentaria ni daños al niño.

CRISTINA (A CORUÑA)

¿ME PREOCUPA MUCHA LA DURACIÓN QUE ESTE VIRUS PUEDE TENER EN SUPERFICIES, HAY DIVERSAS TEORÍAS, QUE SI COMO MUCHO 24H, QUE SI VARIOS DÍAS...

En varios estudios que he revisado cuando tuvimos la pandemia del SARS la supervivencia en diferentes superficies osciló de 36 a 96 horas.

ANA (A CORUÑA)

¿QUÉ PASARÍA, QUE TENDRÍAMOS QUE HACER, SI DAS POSITIVO O TIENES QUE PERMANECER AISLADO EN DOMICILIO, CON NUESTRAS MASCOTAS? ¿PERMANECEN CON NOSOTROS, VERDAD, EN AISLAMIENTO?

Se pueden contagiar. Una se contagió en Hong Kong pero no presentó clínica. Pueden permanecer con nosotros y debemos procurar que no se infecten.

IRENE (VILAGARCÍA)

¿HA HABIDO REALMENTE ALGÚN CASO EN EL QUE EL SEGUNDO ANÁLISIS (EN MAJADAHONDA) HAYA DADO UN RESULTADO DIFERENTE AL DE LOS LABORATORIOS DE GALICIA?

Podría ser, pero es muy excepcional. Hubo uno al principio dudoso pero al final coincidieron. Aquí para la PCR se está utilizando un kit que estudia tres genes (RdRP, E y N). A partir de ahora la prueba de confirmación se va a realizar en Galicia.

JOSÉ (SANTIAGO)

¿SI UNA PERSONA PRESENTA, ACTUALMENTE, UN CUADRO DE GRIPE COMÚN. ¿SUFRIRÍA ALGUNA COMPLICACIÓN MAYOR SI SE CONTAGIA DE CORONAVIRUS Y JUNTA AMBAS ENFERMEDADES?

Depende de las patologías de base y de la virulencia de ambos virus.

MARÍA (ORTIGUEIRA)

¿UNA VEZ CONTAGIADO, ¿CUÁNTO TARDA UN PACIENTE EN RECUPERARSE?

Los casos leves alrededor de dos semanas. Los casos graves pueden llevar mucho más tiempo.

ANA (AS PONTES)

¿TRABAJO EN UN CENTRO SANITARIO EN A CORUÑA. ¿QUÉ MEDIDAS DE PROTECCIÓN HAY QUE TOMAR?

Seguir las indicaciones del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales utilizando los EPI adecuados en cada momento según el riesgo de exposición.

LUIS (LUGO)

¿PUEDO USAR GUANTES DE LÁTEX COMO MEDIDA PREVENTIVA EN EL TRABAJO, AL HACER LA COMPRA...?

El uso de guantes está recomendado como EPI en el personal sanitario. Tras su uso con un paciente debe desecharse y lavar las manos. No está recomendado para los usos que indica.

MANOLO (VIGO)

¿CUÁLES SON, CON PRECISIÓN, LOS PRIMEROS SÍNTOMAS?

Son poco específicos: fiebre, tos seca, dolor muscular, fatiga. Si hay dificultad respiratoria orienta más.

IAGO (LUGO)

¿CÓMO ES POSIBLE QUE NO ESTÉ CLARO EL ORIGEN DEL VIRUS?

Está claro. Procede de un virus de murciélagos muy posiblemente del Rhinolophus affinis, del que se aisló el coronavirus RaTG13-CoV cuyo genoma tiene una homología del 96.2% con el del SARS-CoV-2.

RAMÓN (BETANZOS)

¿CUÁNDO SE CONSEGUIRÁ CONTROLAR LA EPIDEMIA? ¿O NO SE CONSEGUIRÁ NUNCA Y TODO EL MUNDO PASARÁ POR ESTE VIRUS?

Es difícil de controlar por la existencia de tantos casos leves y subclínicos, pero con las medidas que aplicó China ya ha logrado controlarla, por eso en el resto de los países se sigue tratando de contenerla.

CARLOS (A CORUÑA)

¿PERSONAS CON PLEURODESIS O RECESIÓN PULMONAR PUEDEN CONSIDERARSE PACIENTES DE RIESGO?

Sí.

DANIEL (SANTIAGO)

¿CUÁNDO SE CONSIDERA COMO CURADO A UN INFECTADO Y QUÉ TASA DE REINCIDENCIA TIENE EL VIRUS?

Cuando han desaparecido los síntomas y dos PCR separadas por 24 horas son negativas. No está seguro que haya reincidencias.

MARÍA (LUGO)

¿SE PUEDE TRANSMITIR A TRAVÉS DE LAS HERIDAS?

No se ha descrito ningún caso.

FRANCISCO (VIGO)

¿TENEMOS CONSULTA PEDIÁTRICA EN EL ÁLVARO CUNQUEIRO. ¿VAMOS PRESENCIALMENTE O MEJOR PEDIR UNA CONSULTA TELEFÓNICA?

Si pueden resolver por consulta telefónica siempre es mejor.

BERTA (OURENSE)

¿QUÉ DURACIÓN TIENEN LAS MASCARILLAS FFP2 Y FFP3?

Debe desecharse si está dañada; cuando la respiración se vuelva difícil, y, por razones de higiene, su uso no intermitente no debe exceder de una semana como máximo.

MIGUEL L. ARNAL.

¿ESTAR CERCA DEL MAR, ¿ES MÁS SEGURO?

No. No tiene nada que ver.

ÓSCAR (POBRA DO CARAMIÑAL)

¿AL TOCAR DINERO, ¿ESTE PODRÍA TRANSMITIR LA ENFERMEDAD?

El dinero contiene gérmenes que se adquieren al pasar de unas persona a otras, de todos modos, salvo en personas que estén manipulando muchos billetes no hay un mayor riesgo. Si es el caso, después de manipularlo debe lavarse las manos.

LUIS (VIGO)

¿DEBE ACUDIR MI MADRE DE 94 AÑOS A UNA REVISIÓN OFTALMOLÓGICA EN EL MEIXOEIRO O DEBE POSPONER LA CITA?

En este momento, si no es muy importante debe retrasarla. Es mejor que esté en casa.

CARMEN (LUGO)

¿TENGO UNA BODA EL SÁBADO 21 DE MARZO ¿HABRÁ PELIGRO DE CANCELACIÓN?

Solo podría realizarse a puerta cerrada. En este momento no se recomiendan reuniones.

ANA MARÍA (A CORUÑA)

¿POR QUÉ INTERESA TANTO EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS CUANDO SE SUPONE QUE NO ORIGINA UNA ENFERMEDAD GRAVE?

Sí ocasiona una enfermedad grave en un 19 % de los casos, por eso interesa conseguir su contención, de ahí todos los esfuerzos que se han hecho y se están haciendo. En el 2003 se consiguió contener el SARS en menos de 3 meses. Se tuvo conocimiento del problema el 12 de marzo y los últimos casos se produjeron a inicios de junio. En esa enfermedad la mayoría de los casos eran graves y por tanto más fáciles de localizar y de controlar sus contactos. En cambio, en el covid-19 el 81 % son casos leves y algunos subclínicos lo que dificulta su contención.

MARÍA (A CORUÑA)

¿ME GUSTARÍA SABER QUÉ RIESGO REAL ENTRAÑA EL CORONAVIRUS PARA LOS BEBÉS?

Apenas se han afectado bebés. En una revisión de todos los casos de menores de 1 año ocurridos en China entre el 8 de diciembre del 2019 y el 6 de febrero del 2020 se encontraron 9 casos todos ellos muy leves.