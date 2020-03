Los equipos directivos de los colegios decidirán si los profesores acuden al centro a partir del lunes

La Federación Galega de Asociacións de Directivos de Colexios de Ensino se alza contra la medida de que el personal docente no pueda teletrabajar desde casa. Las cuatro organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial de Educación están ya San Caetano para intentar que les reciba la consellería. El director del IES de Mos fue el primero en alzarse contra ella: «Teño a miña carta de dimisión preparada», señala

El director del IES de Mos, Xurxo Collazo, abrió el debate. Y ahora la Federación Galega de Asociacións de Directivos de Colexios de Ensino Público (Fegadicep) toma el testigo para reclamar a la Xunta que los profesores no tengan que seguir acudiendo físicamente a partir del lunes a los colegios. «Non podemos compartir nin entender nin asumir as medidas que, tal e como están redactadas, afectan ao ámbito educativo. Non só porque son contraditorias senón tamén porque son incoherentes co obxectivo do COVID-19 producido por contacto entre persoas», indica la Fegadicep en su escrito, en el que también define la medida como una «presenza física innecesaria» que puede causar, «con certeza, contaxios doadamente evitables dunha infección neste momento cualificada pola OMS como pandemia».

