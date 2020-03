Detectado el primer caso de coronavirus en Monforte

0

La Voz de Galicia Carlos Cortés

Monforte 13/03/2020 16:23 h

Uno de los nuevos positivos por coronavirus en Galicia de los que informó este viernes por la mañana la Consellería de Sanidade es un vecino de Monforte. Se trata del primer caso que se registra en esta localidad.

El afectado es un trabajador del hospital comarcal. Fuentes del Sergas confirmaron este dato a primera hora de esta tarde y apuntan que se están tomando «todas as medidas oportunas» con las personas que tuvieron contacto directo en los últimos días con esta persona. Un número indeterminado de empleados del hospital fueron enviados a sus casas para que pasen el período de cuarentena.

En el Sergas aseguran que el servicio de medicina preventiva del hospital monfortino está trabajando y realizando su función, pero reforzado por el mismo servicio del hospital de Lugo. No obstante, la actividad que los profesionales no consideran ni prioritaria ni urgente está siendo aplazada o se realiza vía telefónica. «Todo o que se pode resolver con consulta telefónica estase a facer, para que a xente permaneza no seu domicilio e non teña que desprazarse, tal e como recomendan os expertos e autoridades sanitarias», apuntan los portavoces del Sergas.

De acuerdo con el recuento hecho público esta mañana por las autoridades sanitarias, el número de casos positivos de coronavirus asciende en Galicia a noventa. En la provincia de Lugo son cuatro. El último positivo antes del registrado en Monforte era una mujer residente en el municipio de Foz.

Por otro lado, la mayor parte de los ayuntamientos de la zona anunciaron hoy el cierre a partir de mañana de todas sus instalaciones, como medida de prevención para dificultar el contagio de esta enfermedad. En el caso del Ayuntamiento de Monforte, el alcalde José Tomé hizo pública este viernes por la mañana una resolución en la que decreta el cierre indefinido de todos los parques públicos y de las siguientes instalaciones municipales: conservatorio de música, edificio multiusos, biblioteca municipal, Casa da Cultura, centro cívico, taller de empleo, escuela infantil municipal, piscina climatizada y todas las instalaciones deportivas.