El decano de Medicina da positivo por coronavirus y la USC activa las recomendaciones sanitarias

Las bibliotecas y cafeterías abrirán a un tercio de su aforo y los turnos de personal se reorganizarán

No habrá clases presenciales en ningún título ni curso. No se defenderán tesis ni trabajos de fin de grado o de máster. Tampoco se autorizarán nuevas movilidades como el erasmus y además las que a fecha de hoy no se iniciasen quedan suspendidas, a pesar de que estuviesen autorizadas. El rector ha emitido ya la resolución por la que se anuncian las medidas de cierre de la institución, una decisión decretada ayer ante la evolución del brote de coronavirus que contempla una serie de medidas de suspensión de la actividad.

La principal es que todas las clases presenciales han quedado suspendidas, ya sean de títulos oficiales, propios e incluso clases de idiomas, cursos de formación y el cuarto ciclo. En la medida de lo posible serán sustituidas por actividades no presenciales atendiendo a las particularidades de cada título. Los vicerrectorados competentes también darán indicaciones de como usar todas las herramientas que permiten la docencia no presencial. La USC contempla también la modificación de los calendarios académicos en función de la duración de esta suspensión de la actividad.

Seguir leyendo