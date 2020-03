Ourense y O Barco clausuran sus parques infantiles

0

La Voz de Galicia M. Cobas

O Barco 13/03/2020 18:00 h

La Policía Local de O Barco ha comenzado a clausurar los parques infantiles, que son más de una veintena en el territorio municipal. Es una de las medidas acordadas para tratar de frenar el coronavirus. «No tienen sentido que los niños no vayan al colegio y después se concentren todos en un mismo sitio y estén subiendo por la misma rampa», explica el alcalde, Alfredo García. Los agentes están colocando cinta sobre los diferentes juegos, así como en las puertas de acceso en aquellos que están vallados, que son todos los del casco urbano y algunos en los pueblos.

El Concello de Ourense anunció la tarde del viernes la misma medida. Los espacios infantiles han sido precintados y se han colocados carteles informativos advirtiendo del cierre temporal de los parques para contribuir a la contención del avance del coronavirus.

No es la única medida en marcha en la provincia. Desde hoy mismo, en el Concello de O Barco también se prohíben las terrazas. «No vamos a levantarlas ahora, pero en cuanto se acabe el día y se cierren los bares, quedan prohibidas las terrazas», añade. La medida llega en parte tras detectarse ayer un repunte en la llegada de gente joven (fundamentalmente estudiantes universitarios) que han decidido volver a casa tras la suspensión de las clases, pero en lugar de optar por quedarse en casa, decidieron salir. «Ayer hubo bastante gente de fiesta por la noche, y eso es lo que ha hecho saltar las alarmas», dice. ¿Cuánto durará la situación de no haber terrazas? «Hasta nuevo aviso», contesta García.

Frente a la falta de concienciación de la clientela, han sido los hosteleros los que han dado un paso al frente y son varios los que han anunciado que cerrarán sus puertas varios días. «Algunos hosteleros vinieron a hablar conmigo para comentármelo, y aunque nosotros no tenemos competencia para ordenar el cierre, lo cierto es que me parece muy buena idea», añade García, que entiende que aunque no cierren todos, el hecho de que media docena lo haga ya de partida «puede ser un mensaje muy potente». La Maltería, la sala Baranda, Bajo 5 y Barbudos son algunos de los bares que han anunciado que cierran. Se unen al local de ocio infantil Hakuna Matata, que ya cerró ayer.