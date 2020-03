La angustia de los gallegos con síntomas ante el colapso del teléfono del Sergas

0

La Voz de Galicia

13/03/2020

«Su petición no puede ser atendida en este momento, por favor, cuelgue y marque de nuevo». Ese mensaje es el muro con el que se topan aquellos que, con síntomas como mocos, tos, malestar general o fiebre, compatibles con un proceso catarral o gripal pero también con el coronavirus, llaman al teléfono facilitado por el Sergas para resolver dudas y, en caso de duda, hacer las pruebas que confirmen o descarten el positivo. Ante la desesperación que produce el no ser atendido, son miles los que están llamando al 061, que ante la avalancha ha optado por introducir un mensaje inicial en su servicio que advierte: «Este es un teléfono de emergencias, si quiere realizar una consulta relacionada con el coronavirus, por favor, cuelgue y marque el 900 400 166».

«Yo lo he hecho, pero he llamado diez veces seguidas en tres minutos y siempre ha salido el mensaje de que no pueden atender la llamada en ese momento y que llames más tarde», se queja un afectado de Santiago. «Es desesperante, porque tienes la duda de si tienes un catarro o una gripe o el coronavirus y no sabes qué hacer. Yo he optado por encerrarme en una habitación en casa por si lo tengo no contagiar a la familia», añade.

Son cientos los testimonios iguales que en las últimas horas, las de mayor angustia tras los positivos en el Gobierno central, las medidas extraordinarias anunciadas por el presidente Sánchez y el cierre de colegios, circulan por las redes sociales. «Yo opté por llamar a mi centro de salud, pero me dijeron lo mismo que en el 061, que tenía que llamar al 900 400 116», relata otra afectada de Ourense. En A Coruña, otro usuario optó por llamar a su ambulatorio con más suerte. «Fueron muy amables y me explicaron que el teléfono 900 estaba completamente saturado, pero se ofrecieron a resolver mis dudas, algo es algo», explica.

Pueden pasar horas hasta que se supera la primera barrera, la del mensaje de «su petición no puede ser atendida en este momento» y se pasa a la siguiente base, que para desgracia del afectado tampoco significa que por fin vayan a atenderte. La llamada por fin se realiza, pero para quedar en espera. «Yo estuve así más de un cuarto de hora y al final te cansas y lo dejas. Imagino que somos muchos llamando, pero es que estamos preocupados, más que por nuestro estado de salud, por no contagiar a otras personas. Deberían hacer más pruebas», señala un hombre de mediana edad que tiene síntomas leves y que asegura sentirse «angustiado» ante la imposibilidad de confirmar a descartar su diagnóstico.

En las redes sociales también se reflejan quejas de los que han conseguido, tras muchos intentos infructuosos, ser atendidos en el 900 400 116. Cuentan sus casos, en los que les han hecho cuestionarios sobre sus síntomas y les preguntan si han estado en zonas de riesgo o en contacto con personas con positivo confirmado en coronavirus. «Si no es así, es raro que te hagan la prueba, por lo que no puedes salir de dudas, deberían hacer más pruebas y, sobre todo, reforzar el servicio del teléfono de consulta», reflexiona un vecino de Lugo.