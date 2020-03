PorAmérica y la Pontevedrada, a la expectativa

0

La primera cita es la Pontevedrada 2020, la marcha solidaria a pie entre Pontevedra y Santiago para fomentar la donación de sangre, órganos y tejidos. Está fijada, como siempre, para el última sábado de abril, el día 25. El presidente de la Asociación de Amigos de la Pontevedrada (Asampo), Fran Pérez-Mirás, comentó este jueves que por el momento no han recibido ninguna recomendación o notificación de las autoridades sanitarias. La marcha se celebra al aire libre y de noche, pero es multitudinaria, con la participación de más de mil personas cada año. «Hay que esperar, de momento seguimos trabajando con normalidad. Hay que ver cómo evoluciona esto y, en caso de tener que suspender, buscaríamos una fecha alternativa», comentó esta mañana a La Voz.

De más margen, cuatro meses, dispone la productora Esmerarte, que organiza el Festival PortAmérica en Caldas de Reis. Las tres jornadas de conciertos, con el cartel casi cerrado, están programadas para los días 2, 3 y 4 de julio. Esta es una cita todavía más multitudinaria para la que prácticamente ya no hay plazas hoteleras en la villa termal. Su responsable de comunicación, Cristina García, afirmó que de momento siguen trabajando con la planificación que estaba prevista y no quieren oír hablar de futuribles. «Acabamos de vender los 30.000 abonos de O Son do Camiño (el festival que se celebra en Santiago), así que no se percibe miedo», señaló.