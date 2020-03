Jácome, sobre su viaje a Madrid pese al coronavirus: «Me tuve que arriesgar por Ourense»

0

Ourense 12/03/2020 12:31 h

Gonzalo Pérez Jácome, alcalde de Ourense, viajó este miércoles a Madrid y presumió de ello en Twitter diciendo que se dirigía a la «zona cero del pánico» por el coronavirus. El gobierno municipal no ha aclarado los motivos concretos del desplazamiento y él tampoco lo ha hecho en declaraciones a La Voz de Galicia este jueves. Asegura que acudió a la capital para una reunión relacionada con su cargo. «No fue algo personal. Si no, no iría», dice el regidor, que afirma que la cita era «totalmente inaplazable». «Me tuve que arriesgar por Ourense», sentenció Jácome.

De los motivos exactos de la reunión y de la identidad de sus interlocutores no se sabe nada, por lo tanto, pero la presencia del alcalde este miércoles en Madrid dejó rastro. En concreto, en La Sexta se emitió un vídeo para informar de la posible suspensión de los partidos de fútbol de Primera y Segunda y aparecían unas declaraciones de Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional. Antes de hablar ante los micrófonos, en las imágenes se le ve saludando al alcalde de Ourense. El regidor asegura que, por ahora, no puede dar más detalles sobre los motivos del viaje.

Jácome se defiende de quienes le critican por desplazarse a Madrid en plena crisis sanitaria por el coronavirus. «El riesgo era totalmente asumible. Si no está cerrado, no veo yo que sea una temeridad ir a Madrid. Si fuera una temeridad, cerrarían el paso».