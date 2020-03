Los partidos gallegos suspenden la precampaña y Feijoo valora pedir la suspensión de las elecciones

0

La Voz / Santiago 12/03/2020 16:02 h

En la rueda de prensa posterior al Consello da Xunta en la que Feijoo anunció medidas extraordinarias para prevenir la expansión del coronavirus también había expectación por conocer qué ocurrirá con las elecciones autonómicas previstas para el 5 de abril.

El presidente de la Xunta insistió en que se trata de una cuestión «secundaria» y que él se iba a dedicar a manejarla desde el ámbito institucional, y admitió que está en contacto con el lendakari Urkullu para medir la incidencia en ambos territorios. «Non oculto que levamos estudiando este asunto algúns días», dijo el presidente, que quiere esperar a tener informes sobre los mecanismos legales y epidemiológicos sobre la situación para trasladar su posicionamiento al Gobierno de España, que es el que tendría que tomar la decisión en última instancia.

«Recomendamos suspender os actos de precampaña e a partir do luns seguiremos analizando a situación, porque a campaña comeza o día 20. Teño claro que as eleccións so se poden celebrar o 5 de abril se temos o 100 % de seguridade de que se pode votar con garantía, e de que todos os membros das mesas poden estar as 12 horas con normalidade», precisó. En cualquier caso, pidió tranquilidad a los gallegos en este asunto porque si no se dan las condiciones «o diremos» para que el Gobierno actúe, aunque no exista una previsión legal explícita.

En lo que respecta al PPdeG, y hablando ya como líder de esta formación, Feijoo anunció que su partido suspende todas las actividades de precampaña hasta el lunes, jornada en la que va a reunirse con el resto de candidatos para analizar la evolución de la crisis y valorar las cuestiones abordadas con Pedro Sánchez en la Conferencia de Presidentes que se celebrará el sábado por vía telemática. Su interpretación es que el proceso electoral debe tener «todas as garantías», y que el «sentido común», la salud y seguridad de los ciudadanos se impondrán a cualquier obstáculo jurídico.

El BNG también ha suspendido sus actos de precampaña hasta el lunes. Su candidata a la Presidencia de la Xunta, Ana Pontón, ha mostrado en Vigo el apoyo de su formación a la suspensión de las clases decretada en Galicia y a «todas e cada unha das decisións» que se adopten para prevenir la expansión del coronavirus.

Galicia en Común tenía previsto hacer este sábado un acto con la presentación de su candidatura con los 75 participantes en la lista de las autonómicas. No esta aprobado todavía por el comité electoral, pero ya se descartó hacerlo porque supera el límite de 50 personas establecido en las medidas para hacer frente al coronavirus.

También Ciudadanos ha anunciado la suspensión de los actos de precampaña.