Cuando tu madre está aislada en una residencia: «Estoy muy asustada. ¿No llegará aquí el virus ese?»

La Voz de Galicia Jorge Mariño

Redacción / La Voz 12/03/2020 14:23 h

La conversación es telefónica. No puede ser de otra manera. El hijo está en aislamiento preventivo en su casa. Y ella es una mujer, de 84 años, que está en sillas de ruedas y que reside en un centro de cuidado de mayores. Desde el primer momento, el centro actuó con diligencia. Aplicó medidas restrictivas para controlar que las visitas no pudiesen contagiar el virus a una población que es de riesgo. Se creó un control a la entrada para que las visitas solo sean breves y de un familiar por persona mayor.

«Dada la fragilidad de los residentes, solicitamos que aquellos posibles visitantes que cumplan condiciones de riesgo para la infección por coronavirus según las indicaciones de salud pública (viajes a zonas de riesgo, contactos sospechosos, etc.) se abstengan de visitar el centro», decía el texto del primer mandato para cuidar a los mayores del centro.

También se cumplió en seguida con la normativa de la Xunta de una sola visita, en condiciones máximas de higiene y de distancia física. «Al resto de visitantes se les solicita su colaboración cumpliendo las normas higiénicas recomendadas por salud pública: lavado de manos; no tocarse la cara, toser y estornudar sobre el codo, etc. Además no acudir al centro en el caso de presentar cualquier proceso infeccioso independientemente de su gravedad». Todas decisiones muy lógicas, pero que han convertido al teléfono en ese cordón umbilical que siempre existe entre madre e hijo.

Antes, las llamadas eran el complemento. Ahora lo son todo. Antes el placer era sacarla a pasear, a tomar algo y vivir esa extraña sensación que conocen los que tienen familiares en residencias: siempre vas a verla con muchas ganas y luego te vuelves contento, pero con una terrible sensación de angustia. Algo que no mejora con el tiempo.

El coronavirus lo ha reducido todo al teléfono. La conversación deja claro que la madre se preocupa mucho más por el hijo que al revés. Naturaleza humana. Pregunta todo el tiempo si estás bien, si no tienes fiebre, si sigues sin síntomas, si ya pasaron los días que tienes que estar aislado por precaución. Casi no te deja preguntarle a ella. Pero cuando lo consigues sale el miedo de quien se siente mayor y la preocupación por todo lo que escucha por la televisión y por las visitas que sí reciben sus compañeros.

«Entiendo que mis hijos no me pueden venir a ver como antes»

«Estoy muy asustada. ¿No llegará aquí el virus ese?». La tranquilizas y te aseguras de que en el centro están haciendo las cosas por el libro de seguridad. Mascarillas, guantes, lavados de manos. Es comprensiva: «Entiendo que mis hijos no me pueden venir a ver como antes», dice. La residencia se ha convertido en un lugar blindado y le explicas a tu madre que así debe ser. Ella se olvida de que necesita oxígeno y sigue con sus preguntas.

Ahora son los nietos: «¿Los niños están bien?», inquiere. «Sí», le contestas, «están perfectos». Vuelve a la carga: «¿No me estarás mintiendo?». Una madre, una abuela, nunca deja de serlo. Ni con una amenaza como el coronavirus cambiándonos la vida a todos, también a nuestros mayores gallegos que están en residencias. «Nos siguen tratando muy bien y con mucho más cuidado», explica. Te quedas con esas palabras. Y a esperar la siguiente dosis, la siguiente llamada telefónica, que tampoco pueden ser muy largas, como las visitas, para no colapsar las líneas del centro. La vida no se controla. Siempre da nuevas lecciones. Lo que hay que controlar y atenuar son los contagios por el virus. El camino son estas medidas y el civismo.