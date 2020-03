Ben Affleck y Ana de Armas, pareja sorpresa

0

La Voz de Galicia Martín Bastos

13/03/2020 05:00 h

Ben Affleck y Ana de Armas han comenzado un 2020 de lo más especial. La pareja de actores ha dado rienda suelta a su pasión y ya no ocultan lo que es una realidad: entre ellos hay algo más que una simple relación de compañeros. Después de muchos rumores, el portal norteamericano TMZ ha confirmado con unas bonitas fotos de ambos que están juntos. Ana de Armas y Ben Affeck se han escapado a Costa Rica después de finalizar el rodaje de Deep Water, la película que los ha unido. En el citado medio se muestran las imágenes más románticas de la pareja paseando por la playa mientras se intercambian una infinidad de gestos de cariño. Además, una foto en Instagram de un fan de la pareja también ha confirmado la relación. Hace unas cuantas semanas, los dos actores acudieron a comer a un restaurante italiano en La Habana, conocido como La Corte del Príncipe. Allí, uno de los camareros los reconoció y les pidió una foto. Esta corrió como la pólvora por la Red. Una imagen que se suma a las románticas fotos de la nueva pareja estrella de Hollywod. La actriz cubano-española estuvo casada durante dos años con el actor Marc Clotet, que después rehizo su vida con la intérprete Natalia Sánchez.

Al lado de su hijo

Colate regresa a Miami. Los famosos no se libran de la angustia que la pandemia del coronavirus provoca en milones de ciudadanos. El último en mostrarla fue Nicolás Vallejo-Nájera, que ante la restricción de vuelos entre Europa y Estados Unidos, decidía adelantar su viaje a Miami para estar junto a su hijo, Andrea Nicolás, que tuvo junto a Paulina Rubio. «Me voy corriendo para el aeropuerto a estar cerca de mi hijo que es dónde tengo que estar en estos momentos», comentaba en declaraciones a Europa Press. Y es que el hermano de Samantha Vallejo-Nájera, jurado de MasterChef, tenía pensado regresar la próxima semana «pero con este lío que hay no voy a volver porque venía con mi hijo... No voy a venir y de hecho hoy también me iba a quedar porque es mi cumpleaños», aseguraba.

Dura confesión

Katie Holmes habla de su hija. La actriz, muy recelosa de su vida privada, se sinceró recientemente en una entrevista en InStyle, donde recuerda algunos de los momentos más duros de los primeros años de su hija, Suri Cruise, que está a punto de cumplir 14 años. «Solo quería que ella pudiera salir, así que la sacaba a pasear para encontrar parques a las seis de la mañana, cuando nadie nos pudiera ver», reveló. Katie Holmes tuvo a su hija en el año 2006, con 27 años junto al actor Tom Cruise. Seis años después la pareja se divorció y la intérprete nunca ha querido hablar de su familia. Un ejemplo de ello es su última relación, que mantuvo durante varios años con el también actor Jamie Foxx. A pesar de que los rumores sobre su noviazgo fueron continuos durante mucho tiempo, nunca llegaron a confirmarlo. Paradójicamente, posaron juntos en un evento apenas unos meses antes de su ruptura.