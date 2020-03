Clausurada el aula en la que estudia la persona contagiada en la Escola de Idiomas de A Coruña

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Emiliano Mouzo

A Coruña 11/03/2020 17:40 h

Una alumna de inglés del curso C1-2 de la Escola Oficial de Idiomas de A Coruña está contagiada por el coronavirus, COVID-19. El martes se confirmó este positivo. El aula donde estudia la joven está cerrada y no se imparten clases en ella. Pero las autoridades «no ordenaron la desinfección del local», dijeron varios alumnos y profesores. «Tuvimos que esterelizarla nosotras, y con lejía, que no creo que sea suficiente para acabar con ese virus», contaron las limpiadoras que trabajan en el centro.

Mientras tanto, y a pesar del contagio, la Escola de Idiomas continúa con su actividad. Eso sí, la directora, Susana Aldao, manifestó que tanto los alumnos como los profesores «tienen libertad para acudir o no al centro». Aseguró que el centro debe continuar con su operatividad «mientras no digan lo contrario las Administraciones, Sanidade o Educación», subrayó.

Varios alumnos manifestaron que continuarían acudiendo a clase. «No me gusta hablar de lo que está pasando, si se están haciendo bien las cosas o no. Lo que tengo claro es que mientras el centro esté abierto acudiré a clase», dijo Míriam, una alumna de francés.

De las misma idea es Víctor, un estudiante de francés B1. Afirmó que estaba tranquilo, «y el coronavirus no me va a aprobar el curso, por lo que no me queda más remedio que venir». Reconoció que muchos de sus compañeros no acuden a clase «desde el viernes, que fue cuando se conoció que la compañera estaba infectada por el virus». Víctor también dijo que una de sus profesores había enviado un wasap al grupo «anunciando que ella no vendría», subrayó.

Laura explicó que ella acudió este miércoles a clase. «Llevaba unos días sin hacerlo y cuando llegué al aula no había nadie», dijo. No sabía que una las estudiantes del centro había dado positivo en el test: «Me acabo de enterar ahora, mirando el teléfono. La propia profesora mandó un mensaje al grupo anunciando que ella no venía», resaltó.

Una estudiante que llegó hoy de Madrid

Noa es una joven estudiante que dijo que durante los primeros días de conocerse el brote en la Escola Oficial de Idiomas «no me preocupé mucho», pero reconoció que en la actualidad «lo estoy más». Y es que Laura llegó este miércoles de Madrid, a donde fue a pasar el fin de semana: «Salí con mis amigos, no por el centro de la capital, y recorrimos varias áreas de la ciudad y varios comercios». La estudiante de alemán manifestó que lo primero que iba a hacer «es comunicar su estancia en Madrid» a la dirección, «por si tengo que tomar alguna medida».

Una profesora de Ingés contó que tiene miedo y preocupación, y que nota las mismas sensaciones «entre un buen número de alumnos y compañeros, así como otros trabajadores del centro». Esta docente se quejó de que, mientras que la dirección trataba de tranquilizar al personal «las Administraciones no facilitan una información clara sobre el problema que tenemos en la Escuela».

Incluso manifestó que no conocen «un protocolo claro para evitar que el contagio por esta alumna se propague». Dijo que había llamado a la Inspección, «y allí nadie sabe explicarme la situación», y exige a los sindicatos del ramo de Eduación «que reivindiquen soluciones».

Nadia estudia C1-1 de inglés. Aseguró que hay mucha gente «con bastante pánico, con mucha desconfianza». A pesar de que la directora del centro educativo, Susana Aldao, dio la opción de acudir o no a las clases, «yo estoy viniendo, pero hoy éramos cuatro». Por el devenir de sus estudios no está preocupada ya que los profesores «se comprometieron a darnos el material necesario para continuar avanzando», subrayó.

En los pasillos del centro, en las puertas de las aulas o de los despachos, se formaban corrillos y el tema no era otro que el brote del COVI-19. Se escuchaban distintas reflexiones y opiniones. Se comentaba la necesidad de que la Escola de Idiomas «fuese esterelizada en su totalidad, pero sobre todo el aula en la que estudia la joven contagiada». También se escuchaba que la solución, para la tranquilidad de todos, era la de «cerrar el centro durante unos días».

Las empleadas de la limpieza también mostraron su preocupación: «Hay una descoordinación total, falta mucha información, nos tendrían que dar instrucciones claras, que viniese alguien de Sanidade o de Educación por aquí», exigían. Marian, una de las limpiadoras lamentó tener que estar trabajando «sin saber cómo nos va a afectar esta situación, ya que nosotras somos la que más contacto tenemos con todas las áreas y elementos del centro». Tampoco están de acuerdo con la orden de que tienen que limpiar las instalaciones «más veces, hasta cinco, al día, cuando no hay personal para hacerlo una vez», subrayó.