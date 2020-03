Ana Pastor da positivo por coronavirus

Es Carlos Zambrano García, diputado por Cádiz, que se encuentra en cuarentena en su casa. El líder de Vox difunde un vídeo en el que acusa al Gobierno de «irresponsabilidad y falta de escrúpulos» por «ocultar» la gravedad de la crisis del coronavirus

El grupo parlamentario de Vox ha informado este miércoles de que un segundo diputado nacional, además de Javier Ortega Smith, ha dado positivo por coronavirus. Así lo ha avanzado la formación de Santiago Abascal por medio de un comunicado en el que, no obstante, no precisa el nombre de dicho diputado. Argumenta que no dará a conocer el nombre de los afectados a partir de ahora en «aras de la privacidad personal». «Se trata de un diputado nacional que no estuvo en Vistalegre ni ha estado en contacto con otros diputados nacionales durante los últimos diez días», destaca Vox en la nota de prensa.

