Vox confirma que otro de sus diputados ha dado positivo por coronavirus

Redacción / Agencias 11/03/2020 14:13 h

El grupo parlamentario de Vox ha informado este miércoles de que un segundo diputado nacional, además de Javier Ortega Smith, ha dado positivo por coronavirus. Así lo ha avanzado la formación de Santiago Abascal por medio de un comunicado en el que, no obstante, no precisa el nombre de dicho diputado. Argumenta que no dará a conocer el nombre de los afectados a partir de ahora en «aras de la privacidad personal». «Se trata de un diputado nacional que no estuvo en Vistalegre ni ha estado en contacto con otros diputados nacionales durante los últimos diez días», destaca Vox en la nota de prensa.

No obstante, fuentes de Vox han asegurado a EFE que se trata de Carlos José Zambrano, diputado de la formación por la provincia de Cádiz. Según el partido, 52 diputados en el Congreso, que está siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias en cuanto a actuación médica y sobre la fijación de un protocolo que informe sobre los casos confirmados.

Ante ello Vox quiere mostrarse «transparente y valiente». «Esperamos que el resto de las fuerzas políticas sean tan transparentes como nosotros en aras del interés general y de la detección y contención de la epidemia», concluye.

«Irresponsabilidad» del Gobierno

El presidente de Vox, Santiago Abascal, cargó ayer contra el Gobierno por su gestión del coronavirus y le ha acusado de «irresponsabilidad, falta de escrúpulos e incapacidad» por haber «ocultado» la gravedad de la crisis y haber permitido la celebración de actos multitudinarios durante el pasado fin de semana, como su mitin en el Palacio de Vistalegre de Madrid, según recoge Europa Press.

Abascal ha difundido a través de las redes sociales un vídeo de casi tres minutos de duración en el que acusa al Gobierno de «mentir» a los españoles y «ocultar» información. «Es en mensaje muy duro pero muy necesario», reconoce el líder de Vox desde su despacho, acompañado por dos banderas de España.

«El Gobierno del látex»

En su mensaje, se dirige al equipo de Pedro Sánchez como «el Gobierno del látex» por la imagen de algunas ministras con guantes durante la manifestación feminista del 8 de marzo. «Han salido con guantes de látex detrás de una pancarta mientras afirmaban que no había que tomar medidas y los focos estaban controlados», ha censurado, según informa Europa Press.

Abascal en ningún momento pide perdón en el vídeo por haber celebrado el mitin de Vistalegre al que acudieron más de 9.000 personas, como sí ha hecho Vox en un comunicado publicado este mismo martes, y acusa al Gobierno de haber permitido este tipo de actos multitudinarios. Tampoco hace ninguna alusión a su secretario general, Javier Ortega Smith, que ayer anunció que había dado positivo en las pruebas por coronavirus.

«Me han escuchado que el Gobierno es ilegítimo, pero ni siquiera yo podía pensar que su irresponsabilidad, falta de escrúpulos e incapacidad llegarían a este extremo callando la gravedad de la crisis y permitiendo que todos continuásemos con celebraciones políticas, deportivas o festivas», ha reprochado.

Conversación con Sánchez

Este es el mensaje que Abascal trasladó al jefe del Ejecutivo en la conversación telefónica que mantuvieron este lunes, según ha revelado, en la que además pidió a Sánchez que «lidere» la gestión de la crisis y «no trate de diluir sus responsabilidades». De momento, cree que Sánchez debería tomar la decisión de cesar a la vicepresidenta Carmen Calvo y estudiar junto al resto de líderes políticos la necesidad de decretar el estado de alarma previsto en la Constitución.

También quiere saber cómo va el Gobierno a garantizar el abastecimiento farmacéutico y sanitario, aumentar el número de camas de las UCI, reducir partidas «de gasto político» para hacer frente a la crisis o qué medidas va a emprender para paliar los efectos en la economía, el empleo o los trabajadores autónomos.