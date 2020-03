Virginia Díaz: «Yo también me parto con los rótulos de ''Cachitos''»

0

La Voz de Galicia Julián Alía

Madrid / Colpisa 10/03/2020 10:50 h

Virginia Díaz (Madrid, 45 años) afirma que la música que escucha es la que suena a diario en 180 grados, el programa que presenta y dirige desde las 11:00 horas hasta las 12.00 horas en Radio 3. Confiesa que lo hace por placer antes que por trabajo, y que su gusto musical ha madurado con el paso de los años, «como pasa con la comida». «Ahora tengo el oído más abierto que cuando era jovencita», reconoce la también presentadora televisiva de Cachitos de hierro y cromo, el formato de La 2 que este martes por la noche despide su octava temporada tras unas audiencias muy notables: la última entrega reunió a 896.000 espectadores, el 5,2 % de share, casi el doble que la media de la cadena.

-Hacer ocho temporadas de un mismo programa es ya todo un hito en televisión.

-Da muchísima satisfacción, porque estamos viendo que cada vez el programa llega a más gente y gusta más. Es como una palmadita en la espalda del trabajo bien hecho. Cuando empezamos no pensábamos en cuánto iba a durar, sino en que era un reto bonito.

-¿Participa de alguna manera en los rótulos del programa?

-En los famosos rótulos, yo no participo. De hecho, los veo cuando se emite el programa, y me parto de risa con ellos. Tienen un ingenio y una inteligencia, a la par que un nivel informativo, que los hace geniales. Cachitos es una maquinaria perfecta, desde la elección de los momentos hasta la realización y el montaje, que son para quitarse el sombrero. Yo soy la cara visible, pero todos los que están detrás ponen muchísimo amor.

-¿Qué busca en los programas de televisión?

-Que cuando termine me haya divertido y haya aprendido algo. Me gusta que me hagan pensar y recapacitar, no estar con el encefalograma plano.

-¿Cuáles destacaría?

-La hora musa me encanta, y Los conciertos de Radio 3, por supuesto. Y algunos concursos también. Me gusta mucho Saber y ganar. Soy muy de La 2, siempre lo he sido. La poca música que hay en televisión me interesa toda, y, por otro lado, los talent shows no me gustan.

«Queda mucho por sacar»

-¿Esa falta de espacios con música en directo le pone fecha de caducidad a un formato como «Cachitos»?

-¡No! Todavía queda muchísimo por sacar. El archivo de TVE es un patrimonio nacional. Ahí se ve que antes había muchos programas de música en televisión y actuaciones. Y no solo en directo, también en playback, que tampoco le hago ascos.

-¿Qué momento le ha sorprendido más del archivo de TVE?

-Me gustó mucho ver a Ramones con niños de colegio con uniforme de público. Me sorprendió, porque no parece una música que pueda llegar a los niños.