Dora, la nueva estrella de los Bosé

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Susana Acosta

10/03/2020 05:00 h

Ahora que ya no se habla de otra cosa que de virus, me gustaría saber cuál es el bicho que le ha picado a la familia Bosé para tener tanto arte porque la actuación de Dora —hija de Bimba Bosé y de Diego Postigo— del domingo en OT me ha dejado con la boca abierta. Mientras los concursantes de este talent show tratan de defender sus actuaciones, llega ella, con solo su nombre y sin apellidos, al escenario y deja al público callado. Hay silencios que hablan y este grita a los cuatro vientos que ha nacido una estrella. Con apenas 15 años y su look urbano ha sido capaz de dejar a todos mudos con el bolero Ojos de serpiente, compuesto por ella misma. Su sensibilidad traspasó la pantalla y en los primeros acordes ya te había atrapado. «¿El arte nace o se hace?», eso es lo primero que pensé al escuchar a la bisnieta de Lucía Bosé y de Luis Miguel Dominguín. Porque esta familia custodia una de las mayores tasas de talento artístico de este país. Al verla me vienen a la cabeza todos los éxitos de Miguel Bosé. Pero también su madre, Bimba, que esté donde esté, seguro que estará sonriendo. «Estoy completamente enamorado de esa niña y, también, de todo lo que tiene, de cómo su vida continúa y del talento de toda esa saga familiar que tiene detrás. El relevo lo coge ella y ya veréis lo que va a ser, bueno lo que ya es», dijo Paco León que ha dirigido el vídeo de este single. Y no puedo estar más de acuerdo con él.