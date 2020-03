Ansiedad, insomnio o estrés postraumático pueden ser algunos de los efectos de estar en cuarentena

0

07/03/2020 05:00 h

La revista médica británica The Lancet ha publicado un trabajo elaborado por miembros del departamento de Psicología del King's College de Londres sobre el impacto psicológico de la cuarentena y cómo reducirlo. En Galicia hay al menos una veintena de sanitarios aislados tras haber tenido contacto con personas potencialmente infectadas por el coronavirus.

Tras revisar distintos trabajos sobre el tema, estos expertos británicos concluyen que el impacto psicológico que produce en las personas pasar por una situación de cuarentena es «amplio, sustancial y puede ser duradero». De hecho, detectaron efectos sobre la salud mental y el bienestar psicológico. Los síntomas más habituales entre los afectados son la irritabilidad y el bajo estado de ánimo, pero también se vieron otros como insomnio, ira, agotamiento emocional, angustia, e incluso depresión y síntomas de estrés postraumático, incluso en los tres años posteriores a haber pasado por la situación de aislamiento.

El trabajo publicado en The Lancet destaca también los efectos sobre el personal sanitario sometido a cuarentena, señalando que estos profesionales eran más propensos a referir agotamiento, desapego, ansiedad al tratar con pacientes febriles, irritabilidad, insomnio, poca concentración e indecisión, deterioro del desempeño laboral, renuencia al trabajo e incluso considerar la renuncia a su puesto.

Los temores sobre la propia salud o el miedo a infectar a otros, la pérdida de rutina y de contacto con los demás, el aburrimiento, la frustración, el estrés debido a una información deficiente, las pérdidas económicas que puede provocar el tiempo de aislamiento o el estigma posterior son algunos de los factores que complican la experiencia de quienes son puestos en cuarentena y aumentan su impacto psicológico.

Información y reconocimiento, claves para mitigar los efectos negativos

Pese a todo, los expertos británicos dejan claro que la existencia de efectos negativos no significa que no deba utilizarse la cuarentena como medida de prevención («los efectos psicológicos de no usarla y que la enfermedad se propague podrían ser peores», aclaran). Y dan una serie de claves para reducir su impacto psicológico: