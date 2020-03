Anpas Galegas reclaman a Educación directrices comunes sobre el coronavirus para todos los centros

0

Anpas Galegas, una de las tres principales confederaciones gallegas de asociaciones de padres y madres, ha reclamado a la Consellería de Educación directrices que «uniformicen» la respuesta que los colegios e institutos gallegos están dando a las situaciones generadas por la expansión del coronavirus.

«Educación está calada», se queja Fernando Lacaci, presidente del colectivo, que indica que cada centro está actuando «segundo o seu criterio» a la hora de decidir sobre los viajes de estudiantes fuera de la comunidad. «Cada centro fai o que quere no tema das excursións. Hainos que as cancelan, outros van por exemplo a Italia e ao volver non hai nin un protocolo que deban seguir como precaución nin tampouco un aviso oficial de que non faga falta tomar esas precaucións», apunta. Para Lacaci, «nin familias nin profesorado teñen as competencias sanitarias para decidir pola súa conta» y el asunto «non ten que ver coa autonomía dos centros».

La Consellería de Sanidade sí desaconsejó hace días tanto los viajes a las zonas más afectadas como el intercambio de estudiantes con las mismas. Pero desde Anpas Galegas entienden que Educación debería abordar directamente con los centros la situación, para «sen alarmismo, unificar criterios», «insistir nas medidas de precaución marcadas por Sanidade» e incluso aprovechar la ocasión para «facer pedagoxía da hixiene nos centros, como o lavado de mans». En este sentido, denunció que un par de colegios les han hecho llegar las dificultades para cumplir los consejos de higiene porque «non teñen nin xabón para os nenos, algúns colexios teñen dotacións moi precarias».

Lacaci afirma que el colectivo de madres y padres al que representa «non está preocupado» pero sí quieren que Educación se pronuncie sobre el modo de actuar ante la existencia del coronavirus, dado que colegios e institutos son «zonas con alta concentración de persoas», en las que se debe evitar la circulación del virus.

«Debe decidir o sentido común dos pais»

Desde otras asociaciones de padres, como la Federación Central de Asociacións de Padres de Alumnos de Santiago de Compostela (Fecapa), que integra a más de una veintena de centros privados Y concertados, la opinión es distinta. Su presidenta, María José Mansilla, entiende que «non é a consellería a que nos ten que dicir se os nosos fillos deben ou non ir a unha viaxe ou un intercambio, senón o sentido común dos pais que teñen aos seus fillos nesas situacións».

Recuerda que cuando los centros han consultado a la Xunta sobre la idoneidad de esos viajes, la recomendación ha sido no realizarlos, y que, en consecuencia, muchos centros han decidido suspenderlos, pero insiste en que «son os pais os que deben decididir, se defendemos a liberdade dos pais para elixir o modelo de educación, tamén a defendemos a liberdade dos pais para isto».

Mansilla destaca que no hay «alarma» entre la comunidad escolar por el tema del coronavirus, más allá de algunas consultas respecto al tema de los desplazamientos fuera de Galicia, «quizáis porque a Galicia chegou máis tarde». Si se están adoptando medidas de higiene «máis estrictas e escrupulosas», por lo que su resumen de la situación es que «non hai alarma, pero si preocupación razonable e prevención».

Información en el portal de Educación

Desde la Consellería de Educación explican que todas sus actuaciones e indicaciones respecto al coronavirus se ciñen «estrictamente» a lo marcado por la autoridades sanitarias. En este sentido, recuerdan que la pasada semana fueron colgadas en el Portal da Dirección las recomendaciones sanitarias y la cartelería, de modo que las direcciones de los centros se las pudiesen hacer llegar al resto de la comunidad escolar. Pero además, esa información está disponible desde este jueves también en el Portal das Familias: (http://www.edu.xunta.gal/portal/familiasealumnado/informacion-coronavirus). Dicha información será actualizada permanentemente conforme haya nuevas indicaciones de las autoridades en materia de salud pública.

Educación también asegura que en los últimos días se están desarrollando reuniones provinciales con los directores de los centros educativos para informar y resolver dudas sobre el tema del coronavirus. Ya se ha celebrado un encuentro en Pontevedra y próximamente se llevarán a cabo en el resto de provincias. En las indicaciones se incluye el consejo de evitar los viajes e intercambios a las zonas afectadas y las pautas a seguir en caso de viajar y tras retornar de una zona de riesgo.