La abuela de «Cuéntame», María Galiana, en «La Resistencia»: «Me han echado los Reyes el Satisfyer»

La Voz de Galicia C. Aldegunde

Redacción / La Voz 03/03/2020 10:48 h

La actriz María Galiana, de 84 años, visitó ayer La resistencia, el programa que presenta David Broncano donde demostró estar a altura de las preguntas que le hizo el presentador y tiró de humor. Unida ya para siempre al papel de la entrañable abuela de Cuéntame cómo pasó, la veterana actriz entró en plató llevándole un regalo al presentador, un abanico. «Es de caballero, para ponerlo en el bolsillo, para tus manitas que sudas mucho», le dijo. «Dos besos no, solo la mano, me has dicho antes de entrar», le decía el presentador. «Es que hay mucho virus», bromeaba. «Y dale gracias a Dios que vengo sin mascarilla», proseguía Galiana.

«María por favor, que te jubila de la vida el coronavirus», añadía Broncano. «Pues yo no me voy a jubilar tan fácilmente», apostillaba la actriz. «Estoy en la peor edad para esto, pero lo tienen más los hombres que las mujeres», seguía. «Oye tengo una curiosidad, '¿tú que hacías ayer en chándal por Moratalaz?'», le preguntaba la actriz. «Sí, mis padres viven por allí», respondía el presentador. «Es que te vieron, y pensé que venías a raptarme», aseguraba la actriz. «Tengo mis espías», decía Galiana.

«Me han mandado una foto al móvil, te tengo localizado», añadía la abuela de Cuéntame. «Eran amigos de mis nietos», aseguraba. «Tú eres un personaje muy interesante», le añadía. «Pero ¿por qué me quieres entrevistar tú a mí?», añadía Broncano. «Yo sé muchas cosas de ti, reconoce que tienes un hermano músico en la Filarmónica de Londres», decía la actriz. «Tengo un hijo que es muy aficionado a ir a Cazorla donde organiza un festival y va», añadía. «Él es el Broncano bueno, yo soy el malo», aseguraba el presentador.

«¿Sales mucho a andar?», le preguntaba a la actriz. «Ya no puedo, la vertebras... ha expirado el código de barras. Una pena, hago lo que puedo, he comprado esos bastones de marcha nórdica», respondía Galiana. «¿Vas por Moratalaz así?», añadió Broncano. «No por Moratalaz no, por Nápoles que es peor», dijo Galiana. «Ay dios mío, ¿pero cuándo has estado en Nápoles? Ay qué se acaba Cuéntame», bromeaba Broncano.

Allí María Galiana confesó que compró una silla de ruedas plegable «con ella entraba la primera en el avión, en los museos... Os la recomiendo». «Como es plegable y pesa poco, la puedes llevar hasta la misma puerta del avión», añadía.

La actriz desveló una de las anécdotas del último capítulo emitido de Cuéntame, donde su personaje se pierde en el bosque. «Eran las tres de la madrugada, hacía frío y nos ofrecieron tomar algo, Imanol Arias se pidió un café con leche calentito y yo, un güisqui doble», confesó.

Broncano bromeó sobre la edad del personaje de María Galiana. «La gente me dice 'Carlitos tenía 7 años y ya es un hombre, y la abuela está igual'», apostillaba la actriz. «Es que Herminia tiene que tener 107 años», añadía Broncano.

La actriz recordó una anécdota del rodaje con Ricardo Gómez: «Estaba rebelde y tenía que darle un cachete en la escena: le di un cachetazo... Aún me estoy arrepintiendo hoy».

María Galiana confirmó en La Resistencia la continuidad de Cuéntame: «No sé cuánto durará Cuéntame, de momento nos han renovado dos temporadas más». En la recta final de la entrevista llegaron las dos preguntas más famosas del programa. A la del dinero, María Galiana le respondió a Broncano: «¿Tú te crees que te voy a decir cuánto dinero tengo para que se enteren mis hijos?».

Y en la del sexo hizo una confesión inesperada: «Me han echado los Reyes el Satisfyer». «¿Le estás dando uso?», le preguntó Broncano. «Pa un apaño», dijo la actriz. «Eso para mi edad es lo propio», añadió.