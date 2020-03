La fiesta de cumpleaños de la bloguera rusa que terminó en tragedia

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redaccin 02/03/2020 10:47 h

Lo que iba a ser una fiesta de cumpleaos divertida y retransmitida va Instagram termin en una tragedia inimaginable. La instagramer Ekaterina Dididenko cometi el pasado viernes una imprudencia de tal calibre que no olvidar nunca su 29 cumpleaos. En una especie de carrera por buscar la celebracin ms original, de la que ms se hable o que ms impacto tenga en las redes sociales, la rusa organiz, segn medios rusos, una fiesta en las piscinas Devyaty Val de Mosc.

En el vdeo, que se puede ver en Youtube, la joven y su casi veintena de invitados aparecen ataviados con trajes protectoras y mscaras, vertiendo hielo seco en el agua de la piscina, poco antes de tirarse en ella. Queran lograr un efecto humo que termin siendo letal. Y es que la reaccin qumica del hielo seco con el agua de la piscina provoc una gran nube de dixido de carbono, lo que provoc que siete de los invitados terminaran con quemaduras qumicas y problemas respiratorios.

Tres de ellas no fueron capaces de recuperarse del edema pulmonar que les provoc el humo y murieron. Uno de ellos era Valentn, el marido de la Instagramer, que tena 32 aos, con el que tena dos nios pequeos.

No puedo decirles nada ms. He firmado una prohibicin para divulgar cualquier informacin. No puedo decir nada. No llor ayer... Hoy explot, explicaba llorando a su ms de un milln de seguidores Ekaterina Didenko, mientras las autoridades han abierto una investigacin para determinar si hay responsabilidadespenales en estas tres muertes.

Por qu ocurri esta tragedia? Un canal de Youtube tambin ruso que realiza normalmente experimentos hizo hace un tiempo el mismo experimento, pero con la precaucin de hacerlo en un lugar al aire libre, para demostrar el efecto de sublimacin que le ocurre al hielo al entrar en contacto con un lquido: se convierte en gas. En el vdeose ve como al tirar el hielo al agua de la piscina, el hielo parece comenzar a hervir y empiezan a salir gases, que en un lugar cerrado como donde celebraba su fiesta la instagramer, permiten hacerse una idea de la alta concentracin de gas txico que se origin.