Más de 40 casos activos de coronavirus en España

Estudiantes gallegos en Italia insisten en su llamada a la calma

María Sedes Yáñez inicia la conversación desde Italia con una aclaración. «La gente se piensa que, como somos estudiantes y jóvenes, no sabemos lo que hacemos, y que somos unos inconscientes al ponernos en peligro nosotros y a todo el mundo, pero no es así». Esta estudiante de Magisterio de la Universidade da Coruña que realiza el Erasmus en Perugia se refiere a las injustificadas críticas que están recibiendo sus compañeros que han decidido quedarse en el país y que han contado su testimonio. «Estamos tranquilos y sabemos lo que hacemos porque, obviamente, si sintiéramos algún peligro todos decidiríamos volver a casa», aclara. Pero no es así y, al igual que sus colegas, insiste en que existe más alarma desde España o Galicia que el peligro real que existe en Italia.

