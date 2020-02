¿Qué veo este fin de semana?

Se avecina un fin de semana de lluvia y viento. Una borrasca llamada Jorge, que anda haciendo estragos por Irlanda, dejará en esta esquina de la Península cielos grises y bien de agua, también frío suficiente como para acurrucarse sin remordimientos en el sofá y no pisar la calle. Aquí, nuestras recomendaciones para no perder el tiempo pensando qué ver:

Te quiero muérete

Documental. En HBO. Probablemente alguien recordará de titulares recientes la historia de Michelle Carter, acusada de incitar al suicidio a su novio Alexander Urtula, de 20 años. Esta pieza de solo dos episodios se adentra en los argumentos que la defensa puso sobre la mesa para ofrecer un nuevo punto de vista sobre lo ocurrido. El documental, con un ritmo perfecto y dirigido por Erin Lee Carr, no tiene más pretensiones que las de presentar un caso éticamente muy complejo que, una vez se profundiza en él, abre varios interrogantes. Es duro, pero da mucho que pensar: en las condenas mediáticas, la fragilidad del individuo, los monstruos mentales o las contradicciones de la sociedad, por ejemplo.

Superempollonas

Película. En Filmin y Amazon. El debut de Olivia Wilde en la dirección no es una historia de instituto más: huye de los tópicos y funciona muy bien como comedia, pero también como drama. Lo mejor de esta película es que uno espera un cuento mediocre de adolescentes norteamericanas para pasar el rato y se encuentra con una arrebatadora amistad (la de los personajes que interpretan Beanie Feldstein y Kaitlyn Dever) hecha argumento, alocada e inteligente. Dos excelentes estudiantes se proponen recuperar en una sola noche todo el tiempo perdido frente a los libros. Y la lían.

La víctima número ocho

Serie. Netflix. Producción a tres bandas entre Globomedia, Telemadrid y ETB que se puede ver en Netflix, una historia de la que poco se ha hablado, pero que no está para nada mal. No es la mejor serie de terrorismo, ni el mejor thriller familiar de los últimos tiempos, pero es una historia valiente que se deja ver muy bien, entretenida y autoconcluyente. Abre y cierra la trama con bastante solvencia, y eso hoy ya es mucho. ¿De qué va? Arranca con una furgoneta arrollando a un grupo de personas que pasean por el casco viejo de Bilbao: siete mueren y una, la octava víctima, ingresa en estado grave en el hospital. Mejor no avanzar nada más: es interesante, tensa y tiene mucho ritmo. Y engancha.

Midsommar

Película. Movistar+. Vaya por delante que esta es una película rara. El nuevo trabajo de Ari Aster (Hereditary) tiene muchos detractores, pero muchos más defensores, bando al que nos sumamos entusiasmados con esta original historia de terror extraño que acompaña a una pareja en crisis a un festival de verano que se celebra cada 90 años en un pueblo remoto de Suecia. El viaje, que arranca amable y luminoso, acaba convertido en una pesadilla de perversión. Es turbia, pero también deslumbrante, por momentos simpática aunque escalofriante (complejo maridaje), y Florence Pugh está fabulosa.

Informer

Serie. Filmin. Razones para ver Informer, la historia de un chaval inglés de origen paquistaní que vive en el este de Londres y es forzado a trabajar para un oficial antiterrorista: porque es absorvente e inteligente, por sus actores (Nabhaan Rizwan, Paddy Considine, Bel Powley), porque es inglesa, por el personaje de Raza, porque solo tiene 6 episodios y se ventilan de un tirón, porque lo que nos cuenta podría pasar mañana, por su estructura tremendamente impactante, porque huye de los tópicos y por ese final.