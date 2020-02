Quaden, el niño con enanismo acosado en su cole australiano, dona casi medio millón de dólares a oenegés que combaten el bullying

0

La Voz de Galicia Iago García

Redacción | La Voz 27/02/2020 18:29 h

«Me quiero morir» decía hace poco más de una semana en un vídeo en directo emitido en Facebook Quaden Bayles. Lo grababa su madre, que pulsando el botón rojo en el móvil pretendía lanzar un mensaje al mundo contra el acoso escolar que sufría su hijo. Quaden, que nació con acondroplasia -un tipo de enanismo que se afecta especialemente a las extremidades-, recibía justo antes de ese llanto desesperado, los golpes y burlas de una compañera.

El streaming lanzado a la red social fue visto por millones de personas en pocos días. Y entre los que caló el mensaje figuraban famosos de la talla de Hugh Jackman o el referente del monólogo y el stand-up comedy, en Estados Unidos, Brad Williams. Precisamente este último, que tiene el mismo tipo de enanismo de Qaden (otro ejemplo es el de Peter Dinklage, el popular intérprete de Juego de Tronos), lanzó una colecta en la red para que tanto Quaden como su madre, Yarraka, pudieran disfrutar de un viaje a Disneylandia.

El crowdfounding se desmadró rápidamente. Y de nuevo la familia Bayles tuvo que enfrentarse a otro problema: les acusaban de querer aprovecharse de su enfermedad y se lanzaron bulos contra ellos, como que Quaden tenía 18 años y no 9, que son los que realmente tiene. Un vídeo con su tía, desmintió por completo los falsos rumores, así como una aparición en televisión en 2015, cuando tenía 4 años. Quaden Bayles NO TIENE 18 AÑOS.

Ahora, y para no lanzar un mensaje equivocado, Quaden Bayles, ha decidido no solo quedarse sin su viaje soñado, si no que ha decidido renunciar a todo lo recaudado: más de 475.000 dólares.

La noticia, ya confirmada por el diario británico Daily Mail, vendría a confirmar que el objetivo que perseguía el pequeño Quaden y los suyos no era lucrativo. El dinero irá destinado íntegramente a ONG's que luchan contra el bullying o acoso escolar.