En Florencia, vida normal sin miedo al coronavirus, pero con menos turistas

La Voz de Galicia Rocío Ramos

Florencia 29/02/2020

El domingo por la noche llegamos a Florencia, después de un vuelo Santiago-Madrid. El avión aterrizó con puntualidad británica y a tope de viajeros, parte italianos que supongo que regresaban a casa, algunos después de hacer turismo por España y españoles que nos veníamos a Italia sin miedo al coronavirus. Unos días antes saltaban los casos en Milán, las noticias de pueblos aislados y en casa la pregunta del millón: ¿Qué vais a hacer?. La decisión fue mantener el viaje que teníamos programado hacía tiempo. Florencia siempre merece una visita y se trataba de aprovechar las vacaciones de Entroido para que mis dos hijas perdieran menos clase y enseñarle a la pequeña la ciudad.

Al bajar del avión y antes de cruzar la puerta de la salida dentro del aeropuerto nos esperaban dos atentos sanitarios, un hombre y una mujer, ataviados de bata, mascarilla y guantes, termómetro en mano que iban tomándonos la fiebre a cada uno de los pasajeros acompañado de un amable «buonanotte».

El tranvía nos dejó al pie de Santa María Novela, la calle se veía animada y salpicada de confeti de colores, posiblemente de alguna celebración de Carnaval.

De recorrido por el centro y aún con las maletas entramos en una pizzería. El local estaba lleno y la gente se arremolinaba cantando alrededor de un pianista sin miedo a ningún tipo de contagio. Al día siguiente, en la Piazza della Signoira, uno de los centros neurálgicos de la ciudad, los turistas se agolpaban teléfono en mano alrededor de un coche de caballos en el que viajaban una pareja de novios asiáticos para hacerles fotos al mismo tiempo que se oía en español algún grito de que se besen, mientras la pareja iba cumpliendo órdenes.

Durante estos días, a medida que crecía el número de casos, la preocupación era mayor. No en la ciudad, donde la gente sigue haciendo una vida normal y prácticamente no se ve a nadie con mascarillas, sino desde el exterior. Cada día iban creciendo las llamadas de familiares, compañeros de clase y amigos, unos de broma y otros en estado de pánico. En estos momentos la aparición de casos en España parece haber desviado, al menos entre nuestros conocidos, un poco el foco de atención de Italia, y ya pasamos de las llamadas preguntando: «¿Cómo vais a hacer para volver, porque van a cerrar los aeropuertos?» a «tened cuidado y lavaros mucho las manos».

Nos alojamos en un apartamento en la via dei Calzaiuoli, que comunica el Duomo con la Piazza della Signoria, Es una calle de las más céntricas que por las mañanas es un hervidero de turistas. En los últimos días notamos más presencia de grupos de asiáticos, que unidos a los españoles son los turistas que más predominan. Lo que preocupa del coronavirus es que baje el turismo.

Febrero es temporada baja y por las tardes está todo más tranquilo. A medida que pasa el tiempo cae el número de visitantes y esa es la mayor preocupación de los florentinos.En el mercado de San Lorenzo, una vendedora mejicana de ascendencia pontevedresa, echaba la culpa de la bajada de turistasa a la psicosis creada con el coronavirus y temía que el virus les dejase sin turistas en Semana Santa.

En una céntrica farmacia a 20 metros de la plaza donde está la réplica del David y la galería de los Uffizi y donde se amontonas los turistas, las cuatro dependientas llevan mascarillas de quirófano, pero no guantes. Detrás del mostrador se podía ver una caja hasta los topes de mascarillas con filtro y otra con desinfectante de manos. Los precios, decía la dependienta son de 6 a 6,90 euros la mascarilla, dependiendo del tipo de filtro que lleve. El desinfectante cuesta entre 5 y 12 euros, dependiendo el formato y la cantidad. Hay stock para dar y tomar y confesaban que no estaban vendiendo nada.La farmacéutica explicaba que «vendimos hace dos días, pero ahora ya no las piden»

Al caer la tarde,en alguna esquina sigue apareciendo algún cantante compartiendo su arte con los transeúntes. En algún caso pop, con algún vítore de olé entre algún grupo de asistentes, prueba de que los españoles seguimos vivos y haciendo turismo.

Los florentinos mantienen su buen rollo habitual, su encanto natural y continúan manteniendo conversación con todo aquel que se cruzan, sin más protección que su propia simpatía. Entre los trabajadores de las tiendas se ven pocas o ninguna mascarilla y algunos guantes, como los que llevan estos días las vendedoras de una de las tiendas de Zara. Nosotras tenemos el vuelo de vuelta este sábado, vía Madrid, a Santiago y esperamos que a ninguno se nos ocurra tener unas décimas de fiebre, aunque sea por un refriado común, que aquí empieza a refrescar.