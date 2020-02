Harvey Weinstein, culpable de violación en tercer grado

El productor buscaba trapos sucios los que indagaban sobre los supuestos casos de abusos y contrató a los miembros de una red; pero fue demasiado lejos y los investigadores lo traicionaron

Cuando los periodistas comenzaron en el 2016 a indagar en el historial de abusos sexuales del ex productor Harvey Weinstein, este contrató a una red de espías para evitar que sus crímenes salieran a la luz. El todopoderoso Weinstein creyó que las amenazas y las presiones iban a provocar de nuevo que las mujeres a las que acosó durante 30 años siguieran calladas. Pero algo falló en su plan. No contó con que los informantes, a veces, se ponen del lado de las víctimas.

El lunes comenzó en Nueva York el primer juicio contra el magnate caído en desgracia gracias a dos investigaciones publicadas en octubre del 2017 por The New York Times y la revista The New Yorker. Sus presuntos abusos sexuales a dos mujeres podrían llevarle a la cárcel de por vida.

