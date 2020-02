Google advierte de que instalar sus «apps» en móviles Huawei conlleva «un alto riesgo»

La UE quiere que los gobiernos limiten la contratación de sus equipos, mientras EE. UU. desarrolla un estándar que desterraría la dependencia del fabricante chino

La conclusión, en cierto modo, es inédita. Sostiene la Agencia de Ciberseguridad Europea que la mayor amenaza para la confidencialidad de las redes 5G en el futuro no vendrá de la mano de los hackers. Tampoco del crimen organizado o de grupos activistas. No. El mayor peligro podría tener su origen en un país o en un actor respaldado por una nación. En un Gobierno, en definitiva. El informe que acaba de publicar el organismo comunitario no cita expresamente ni a China ni a Huawei, pero no hay ni un solo experto en el Viejo Continente que dude de que el mensaje apunta al gigante asiático.

