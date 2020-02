Voz Natura se cuela en las celebraciones del Carnaval

0

La Voz de Galicia Cristóbal Rodríguez

Redacción 24/02/2020 05:00 h

Katy, una activa profesora participante en el programa Voz Natura, temía que el pasado viernes cayeran chuzos de punta. No solo ella, sino también todos los profesores y todos los alumnos y todos los padres del CEIP de Palmeira, en el municipio coruñés de Ribeira y en la orilla norte de una ría de Arousa cada día más concienciada en la lucha mundial contra los plásticos innecesarios.

El viernes no solo no llovió, sino que lució un sol invernal maravilloso, y profesores, alumnos y padres salieron en desfile por las calles de esa localidad que tan unida estuvo en su tiempo a la emigración a América cuando no había comenzado el cambio climático.

Ahora, ese mismo cambio climático se convirtió en el centro del Carnaval, con los alumnos denunciando que el reloj corre tan rápido que hay que pararlo haciendo mucha fuerza o el desastre está garantizado. Nadie sobra, y en esa pequeña localidad se sumaron con su denuncia festiva y su trabajo diario. El pasado jueves, en las oficinas de Voz Natura y planificando estas líneas, alguien se dio la vuelta en su silla y sugirió: «Habla con Katy, de Palmeira, que es un valor seguro en este programa». Acertó.

Como otro valor seguro es Maite, profesora del CEIP Albino Núñez, de Ourense, y que en Voz Natura, como ellos dicen, están «desplastificándose», Maite hasta tiene un poco tomada la voz. «Stop cambio climático es el lema bajo el que hemos celebrado el carnaval», recién acabado el desfile al que, como en el caso de Palmeira, el tiempo ha ayudado con una mañana soleada y de temperaturas plácidas.

Y como el Entroido es buen momento para dejar que la originalidad rebose, allá salieron a las calles los 270 alumnos, los profesores y docenas y docenas de familiares de los alumnos. Y se quedaron asombrados, porque la cosa exigió su trabajo, mucho trabajo. El alumnado iba dividido en tres grupos. El primero era el de causas del cambio climático, e iban disfrazados de… ¡coches! El segundo era el de consecuencias (también del cambio climático, obviamente), y ahí los disfraces eran varios, destacando los de animales en peligro de extinción. Y en el tercero, soluciones, abundaban los disfraces con papel de periódico llamando al reciclaje… y a estar bien informados.

Y así, con fiesta, finalizan la primera parte de este trimestre los colegios que participan en Voz Natura, un programa de La Voz de Galicia desarrollado por la Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre que cuenta con el patrocinio de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, la Diputación de A Coruña, la Fundación Alcoa, El Corte Inglés y la Fundación Ramón Areces.