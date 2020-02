¿Quién contagió a quién? El misterioso brote de coronavirus que ha puesto en jaque a Italia

0

La Voz de Galicia

23/02/2020

Italia contiene la respiración mientras que los casos de contagios por coronavirus en las regiones del norte del país no dejan de aumentar. Son más de un centenar los infectados, una cifra que se ha multiplicado exponencialmente desde en apenas dos días, con además dos víctimas mortales, dos personas de avanzada edad que sufrían complicaciones de salud. Las autoridades han impuesto el toque de queda en las once localidades que desde el viernes están aisladas para tratar de que el virus no se extienda. «Hemos adoptado un decreto ley para contener esta emergencia. El objetivo es proteger la salud de los italianos, que es lo más importante para nosotros», aseguraba Giusseppe Conte, tras celebrarse un consejo de ministros de urgencia. «No se permitirá la entrada y la salida en áreas identificadas como brotes al menos de excepciones específicas y se ha ordenado la suspensión del trabajo, la educación y los eventos públicos», añadió.

Pero detrás de estas medidas drásticas está una preocupación aún más creciente para las autoridades: aún no saben realmente cómo se originó el foco de infección. Precisamente la OMS alertaba en las últimas horas de la aparición de casos de coronavirus sin un vínculo claro con China. Hans Kluge, director de la Organización Mundial de la Salud en Europa, explicó que «lo que preocupa de la situación italiana es que no todos los casos registrados parecen tener una historia epidemilógica clara, es decir, un vínculo con los viajes a China o contactos con otros casos confirmados», en declaraciones que publica La Repubblica.

Y eso es lo que estaría ocurriendo en las regiones de Lombardía y Veneto. Si el sábado parecía claro que un hombre que regresó de Shangai el 21 de enero y dio negativo en las pruebas al volver a Italia, bautizado como «paciente 0» habría contagiado a un amigo con el que cenó en dos ocasiones este mes de febrero, denominado «paciente 1», que al desconocer que portaba el virus siguió haciendo deporte y trabajando con normalidad hasta que comenzó a manifestar los primeros síntomas y tuvo que ser ingresado, ahora la hipótesis del «paciente 0», cuyos análisis han vuelto a dar negativos en coronavirus, parece tambalearse.

Según publica este domingo Il Corriere della Sera, las autoridades italianas siguen buscando al «paciente 0», en vista de que el hombre con vínculos laborales con China no sería responsable de los contagios. Además aún no saben cómo se contagio la primera víctima italiana del coronavirus, Adriano Trevistan, de 78 años de edad, que falleció el viernes. Si bien han logrado desenmarañar cómo se contagió la segunda víctima, la mujer de unos 70 años que residía y Casalpusterlengo y murió en su casa después de acudir a las urgencias del hospital de Codogno, donde fue el «paciente 1» cuando empezó a encontrarse mal, las autoridades no han sido capaces de descifrar cómo se contagiaron Trevistan y un amigo suyo con el que solía jugar a las cartas en el pueblo de Vo' Euganeo, en la región de Padua.

La búsqueda del posible o los posibles «contagiadores» del coronavirus es primordial para lograr contener el brote de coronavirus en Italia. En la zona de Lombardía han logrado establecer conexiones en todos los contagiados, más de un centenar ya, y los contagios están acotados a un radio de 30 kilómetros alrededor de Codogno, donde el hospital fue uno de los lugares donde se produjeron más contagios, que entre otros afectan a personal sanitario como médicos, enfermeros y otros trabajadores del centro médico, además de familiares y amigos del «paciente 1». Mientras tanto el que hasta hace poco se daba por seguro que era el «paciente 0», ha dado en las últimas horas negativo en las pruebas por coronavirus, lo que descoloca tremendamente a la comunidad científica.

Si ayer el virólogo Giorgio Palù argumentaba que cabía la posibilidad de que este hombre que viajó de China tuviera una cantidad clínicamente insignificante de coronavirus en su cuerpo en el momento de los exámenes, pero que sí fuese capaz de contagiarlo, según recogía Efe, esta hipótesis parece haber perdido fuerza, o al menos mantiene totalmente descolocados a los investigadores.

El reto es averiguar cómo se contagió Adriano Trevistan. «No hay conexión. Es un anciano que nunca ha estado en Codogno», aseguran fuentes que recoge Il Corriere dela sera. Ahora se ha sabido que el pasado 9 de febrero acudió a ver el derbi entre el Inter y el Milan en un bar llamado New Inn al sol, en Vo'Euganeo donde coincidió con ocho ciudadanos chinos, dos de los que habían vuelto recientemente de su país y a los que ahora han sometido a los análisis de coronavirus.

Italia se enfrenta ahora a numerosas preguntas que por ahora no tienen respuestas, y que también preocupan al resto de Europa, a la OMS y a otros países que se enfrentan a brotes del coronavirus como Corea del Sur, China e Irán. ¿Fallaron en algún momento los protocolos que revisaban la vuelta de personas desde China? ¿Hay algún error de sensibilidad en los test que se les practican a los sospechosos al volver de allí: es decir, estos análisis son incapaces de detectar coronavirus en una persona que sí es posible que lo contagie? Por el momento todo son dudas alrededor del brote de coronavirus en Italia.