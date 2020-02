Marisa Crespo, medalla de Oro y Brillantes del Colegio Médico de A Coruña

0

La Voz de Galicia R. Romar

redacción / la voz 21/02/2020 18:29 h

«Estoy muy emocionada y agradecida, pero sobre todo muy abrumada». Marisa Crespo, responsable de la Unidad de Insuficiencia Cardíaca Avanzada y Trasplante Cardíaco del Servicio de Cardiología del Chuac, apenas da crédito a la concesión de la medalla de Oro y Brillantes del Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de A Coruña, la más alta distinción de la institución. Crespo, que fue elegida por la revista científica Circulation como una de las mujeres líderes en el mundo en trasplante cardíaco, une a su brillante carrera profesional su enorme calidad humana, lo que también fue reconocido por el jurado.

«Destaca por sus cualidades humanas y su entrega y dedicación a los pacientes. Su contribución a la mejora de la organización de la asistencia de la insuficiencia cardíaca es indiscutible, tanto en Galicia como en el resto de España», expone la Comisión de Honores y Premios del Colegio, que también subraya que Crespo es «una referencia mundial en el ámbito de la insuficiencia cardíaca y el trasplante de corazón. Una mujer firmemente comprometida con la sanidad pública gallega y española. Una médica que dedica su vida a los pacientes y a la cardiología».

Pese a todos estos justificados merecimientos, Marisa Crespo entiende que el premio es «desmedido, me parece que es demasiado para mí, y más si me comparo con todos los que lo han recibido antes». Ahora comparte el honor con quienes fueron sus maestros, como Alfonso Castro Beiras o Manuel Sánchez Salorio, entre otros profesionales insignes que recibieron la medalla, que van desde Ramón Cobián a Luis Concheiro pasando por Ángel Carracedo, Diego Murillo, José Castillo, Peña Guitián o Alfonso Solar, entre otras figuras relevantes de la medicina gallega.

«Yo suelo ir a la entrega de las medallas y son todos actos muy emotivos, pero no me imaginaba estar ahí, porque soy una cardióloga clínica y aún no tengo la perspectiva de mis maestros», explica Marisa Crespo, a la que, tras la sorpresa inicial tras la comunicación del premio, le sobrevino la emoción al recordar la ilusión que le haría a sus padres, ya fallecidos, presenciar semejante reconocimiento. «Imagínate lo que les hubiera gustado a ellos estar ahí», dice sin apenas poder contener la emotividad.

Marisa Crespo Leiro (Santrós, San Cristovo de Cea, Ourense, 1961) se licenció en Medicina en la Universidade de Santiago y se especializó en Cardiología en el Hospital Puerto de Hierro de Madrid. Obtuvo el doctorado en la Universidad Autónoma de la capital de España.

Después de un año como cardióloga en el Hospital Virgen de la Salud de Toledo ingresó en el servicio de Cardiología del Chuac de A Coruña, del que es jefa de sección de Insuficiencia Cardíaca. Coordina el grupo de investigación de IC avanzada y TC del Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña y es jefa de grupo en el Chuac del Centro de Investigación Biomédica en Red Cardiovascular del Instituto de Salud Carlos III. Es autora de más de 250 publicaciones científicas y ocupa posiciones relevantes en sociedades científicas.