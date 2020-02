Fin de semana a 20 grados en Galicia

Bos días! O anticiclón apúntase tamén ao #Entroido2020!!!

Despois das nubes que teremos hoxe, con algún orballo na segunda metade do día no terzo norte, agardamos predominio das altas presións con sol en toda #Galicia e temperaturas máximas altas para a época do ano🎭!! pic.twitter.com/N0teMPh8gi