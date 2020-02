El temor de Christofer tras anunciar su boda con Estefanía

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 19/02/2020 12:04 h

Christofer y Estefanía han anunciado que se casan, aunque la boda y los preparativos deberán esperar a que ella vuelva de Supervivientes, que comienza este jueves. Lo confirman en una entrevista en la revista Lecturas, donde el novio asegura que «me da miedo que Fani me sea infiel en Honduras». «En verano, con el calor», asegura Fani. «Ya me lo había pedido en 2016 en Torrevieja, ahí nos hicimos pareja de hecho», explicaba la exconcursante de La isla de las tentaciones.

Estefanía, que tanto dio que hablar durante el reality con su affaire con Rubén, que finalmente terminó plantándole. «Quiero que sepa que no volveré a serle infiel», asegura Fani, que admite que Christofer le ha dicho que «permanezca siempre a 50 metros de los chicos».

«Rubén sabía dónde se estaba metiendo y permitió que se rompiera una pareja de siete años, aún a sabiendas de que me iba a dar la patada. Le daba igual que mi novio sufriera. ¡Llegué a decir que Rubén respetaba a Christofer! ¡He dicho cada barbaridad!», añade Estefanía. «Soy más celoso que antes. No estoy preparado para que ahora ella se vaya», reconoce Christofer.

La pareja parece haber superado los problemas que les ocasionó participar en La isla de las tentaciones. «Eres mala», le espetaba Christofer a Fani tras ver las imágenes de su novia con Rubén y abandonaba el programa.

Unas semanas antes de terminarse la emisión del programa, grabado en mayo del año pasado, la revista Hoy Corazón publicaba que estaban juntos, y los pillaba en unas fotografías haciendo vida normal.

Poco después se confirmaba la noticia, y Estefanía le pedía perdón de nuevo a su novio. «Fani y yo tuvimos una pequeña conversación. Se dio cuenta de sus fallos, de lo mucho que estaba arrepentida y de quién era el amor de su vida. Yo la seguía queriendo a pesar de todo», decía Christofer. Aún así, Estefanía le pedía perdón ante toda España: «Sé que me he portado fatal contigo. He sido muy dura. Te he pedido perdón pero te lo quiero pedir delante de toda España. Te quiero. Tenía la necesidad de hacerlo».