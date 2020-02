Luis Zahera: «A Ferro le coges cariño, tiene una parte humana y bonita»

0

La Voz de Galicia Julián Alía

Madrid / Colpisa 17/02/2020 11:05 h

Como un gregario de lujo, a Luis Zahera (Santiago de Compostela, 54 años) no le preocupa estar en un segundo plano. El ganador del Goya a mejor actor de reparto el año pasado (El Reino) interpreta a Ferro, un personaje que encarna la lealtad sin límites, en Vivir sin permiso, la serie que emite esta noche Telecinco a las 22:40 horas.

-¿Cómo es interpretar a Ferro?

-A Ferro le coges cariño porque es carismático y, dentro de toda esa maldad y cosas terribles de la serie, tiene una parte humana y bonita. Estoy muy agradecido a la gente que me para por la calle y te dicen cosas tan agradables sobre él. Interpretas a un malvado y la gente ve cosas que no planeaste.

-¿Qué tiene la serie para superar los dos millones de espectadores?

-El azar me trajo a esta serie, y el azar también ha llevado a que tenga más dos millones de espectadores de media. Está el grandísimo José Coronado, que es un grandísimo valor de producción, y Alex González, y nosotros estamos acompañando.

-Parece que no le quitan el sueño las audiencias.

-La verdad es que no les doy ninguna importancia. Con Vivir sin permiso estoy muy feliz y quiero que le vaya bien, pero la audiencia bonita es que te paren por la calle.

-Suele destacar como secundario, y ganó un Goya. ¿Le inquieta que no le ofrezcan papeles más protagonistas?

-El problema no es que te encasillen, el problema sería no trabajar. Como si tengo que hacer de lancero en el castillo. Me divertiría igual. Venga el trabajo que venga, como amo la profesión, es una maravilla. Es cierto eso que se dice de que los que hacemos de malos queremos hacer de buenos y que los que hacen de buenos quieren hacer de malos. pero como decía el otro: virgencita, que me quede como estoy.

-¿Hay algún papel que le gustaría interpretar?

-Bueno, suelo hacer papeles terribles, y como me dicen mis sobrinos: «A cuántos matas» o «cómo te matan». Evidentemente, me gustaría una cosa que fuera suave, pero me adapto a los papeles que vengan.

-¿Se atrevería con cualquiera?

-¡Ostrás! Es una pregunta interesante. Aunque pensara que iba a ser muy complicado interpretarlo, por lo menos lo intentaría. No se me ocurre ahora ningún personaje que me dé miedo. Si tuviera que hacer de Dios me daría un poco de vértigo, pero iría para adelante.

-¿A qué personaje le tiene más cariño?

-Les tengo cariño a todos, pero el que me hace más ilusión siempre es el que está por venir.