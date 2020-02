Gianmarco gana «El tiempo de descuento», con el que Mediaset olvidó el boicot a «GH VIP 7»

0

La Voz de Galicia M. Pérez

Redacción / La Voz 17/02/2020 11:08 h

Gianmarco Onestini se coronó como el vencedor de El tiempo de descuento, imponiéndose finalmente a Kiko Jiménez. Anabel Pantoja quedó tercera finalista y Pol Badía se tuvo que conformar con el cuarto puesto. Adara Molinero, la vencedor de GH VIP 7 y pareja del italiano, fue la encargada de entregarle el premio. «Nadie creía en mí, se han dicho un montón de cosas sobre mí. Pero ahora tengo una novia, tengo mi gente y para mí esto es un sueño», aseguró el italiano.

¡¡¡Así ha sido el momento!!! 🌟 @GOnestini se proclama GANADOR de El Tiempo del Descuento ¡¡¡ENHORABUENA!!!



🔄 si te ENCANTA #TdelDescuentoFinal pic.twitter.com/xYnJd7ctCt — El tiempo del descuento (@tdeldescuento) February 17, 2020

La noche no estuvo exenta de polémica, con Kiko Jiménez acusando a su antiguo amigo de orquestar una campaña de desprestigio contra Maestro Joao y la reacción del concursante al enterarse que Estela se había separado de Diego Matamoros.

La paradoja de «El tiempo de descuento»

Telecinco ha logrado además con este reality resarcirse del boicot de anunciantes a GH VIP 7. Y es que El tiempo de Descuento no fue más que la continuación improvisada de un reality que sufrió en sus últimas semanas de emisión un gran desgaste a causa de una campaña de desprestigio por la actuación de Mediaset en el caso Carlota, ocurrido en el año 2017 pero que en los últimos meses se ha reactivado de nuevo por los últimos pasos a nivel judicial. Carlota Prado denunció haber sido violada por José María, otro concursante de GH Revolution (el último de anónimos que se emitió). El programa expulsó en aquel momento de forma disciplinaria al hombre y denunció los hecho ante la Guardia Civil, pero en los últimos meses varias filtraciones de las declaraciones ante la jueza que lleva el caso pusieron contra las cuerdas a Gran Hermano y a Telecinco, cuestionando tanto la forma de actuar en aquel momento como su reacción en la actualidad.

La salida a la luz de un vídeo en el que se veía cómo la dirección del programa grabó el momento en el que Carlota veía, horrorizada y sola sin ningún tipo de apoyo, las imágenes de su presunta agresión sexual terminaron por traspasar fronteras y llegaron a la prestigiosa revista Variety y hasta a The New York Times en Estados Unidos

Es duro, pero importante ver y analizar cómo se actuó con Carlota en el programa de televisión más visto en España. https://t.co/saSbEwNfn7 pic.twitter.com/j8zmtysqSX — Berto Molina (@BertoMolina) November 19, 2019

No fue hasta la reacción de la productora Endemol Shine Group, la matriz a la que pertenece Zepelin TV, reconoció errores en la gestión de este caso, que se produjeron los primeros movimientos en Mediaset. Lejos de que sus explicaciones amainasen la polémica, se avivó aún más con un comunicado en el que Telecinco culpaba a su competencia directa, Atresmedia, de estar detrás de una campaña de desprestigio y con Jorge Javier Vázquez haciendo chistes sobre lo ocurrido.

A partir de ahí comenzó un boicot que provocó el abandono de las marcas, presionadas por muchos usuarios en las redes sociales. Las primeras en caer fueron Nestlé, Carretilla y Fi Network, pero con el paso de los días, la sangría siguió creciendo y Telecinco tuvo que recurrir a las autopromociones para rellenar los minutos de los intermedios, aunque la audiencia nunca les abandonó. Así que por miedo a que el boicot continuase, terminó por aplazar la edición que preparaba de GH VIP DUO, adelantó Supervivientes y se sacó de la manga El tiempo de descuento. Además decidió emitir La isla de las tentaciones también en Telecinco, cuando el programa inicialmente estaba previsto solo en Cuatro.

Y la jugada maestra le salió redonda. La emisión transversal de La isla de las tentaciones no le ha dado más que alegrías, mientras que El tiempo de descuento no sufrió el desgaste de su predecesor. La final de ayer logró batir su récord de temporada, siendo líder del día congregando a 2.335.000 de telespectadores y un 19,5 de cuota de pantalla. Y las marcas volvieron a confiar de nuevo en un programa que no dejaba de ser el mismo, eso sí, bajo otro nombre. Es más, lo único que cambió fue el título. Los concursantes, los mismos, entraron en la misma casa de Guadalix de la Sierra, que no sufrió ningún cambio. La mecánica era idéntica, y también su presentador, Jorge Javier Vázquez.

A Mediaset le salió perfecta la estrategia (tenía ya experiencia con La Noria), pudiendo recuperar la fidelidad de sus anunciantes, sin perder un ápice de audiencia y aprovechando que el espectador parece tener poca memoria y nada de rencor, y evidenciando que la viralidad de las redes sociales tiene una gran repercusión, pero dura poco y se olvida fácilmente. El boicot a GH fue efectivo y muy rápido, pero se olvidó con la misma velocidad.

Imponen una fianza de más de 130.000 euros a José María

Mientras el temporal amaina para Mediaset, el proceso judicial sigue su curso y cada vez está más cerca el juicio contra José María. Tras la petición de la acusación particular de siete años de cárcel la jueza ha abierto juicio oral y le ha pedido una fianza de 133.000 euros, según el auto al que ha tenido acceso Europa Press. La misma cantidad la solicita también a la productora en concepto de responsabilidad civil.