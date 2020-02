Muere a los 40 años la presentadora inglesa Caroline Flack, ex del príncipe Harry

0

16/02/2020 19:34 h

Caroline Flack era un rostro conocido en todo el Reino Unido. Una de las reinas del género reality en la televisión de este país. Por eso los británicos están conmocionados con su muerte. Flack fue encontrada sin vida en su apartamento de Londres. Tenía solo 40 años.

Según informa Sky News y recoge Chance, de la agencia Europa Press, la policía está investigando este suceso y no descarta ninguna hipótesis. Sus familiares se han apresuardo a pedir respeto para la fallecida en estas horas y jornadas tan complicadas: «Respeten la privacidad de la familia en estos momentos difíciles y pedimos que no intenten contactarnos o fotografiarnos».

Flack presentó el reality Love Island, un programa en el que personas solteras buscan el amor en Mallorca, un trabajo con el que se convirtió en una habitual de la pequeña pantalla en los hogares británicos. También estuvo en concursos de talento, como X Factor y Britain's got more talent. Sus romances con el príncipe Harry, con el salió unos meses, y con Harry Styles le dieron una dimensión mundial gracias a la popularidad del exintegrante de One Direction.

Desde hace un tiempo salía con el extenista Lewis Burton. Una relación un tanto tormentosa que había terminado en los tribunales, cuando él la denunció a ella por agresión. A pesar del revuelo generado por esta demanda, la pareja decidió darse una segunda oportunidad y continuar con su relación. «Mi corazón está roto, teníamos algo muy especial. Me faltan las palabras, tengo tanto dolor y te echo tanto de menos. Sé que te sentías segura conmigo, siempre lo decías. No pienso en nada más cuando estoy contigo y no puedo estar allí esta vez y me sigo haciendo preguntas y preguntas. Seré tu voz , cariño, y prometo que haré todas las preguntas que tu querrías y conseguiré las respuestas. Nada podrá traerrte de vuelta pero intentaré que estés orgulloso de mí todos los días», escribió Burton junto a una fotografía en la que los dos aparecen abrazados.

Según informa el diario The Guardian, la presentadora Laura Whitmore, que sustituyó a Flack al frente de Love Island, y que fue su amiga, ha cargado contra los tabloides británicos. «Esto va para los que demonizan y destruyen el éxito; hemos tenido suficiente», indicó Whitmore en su programa semanal de la BBC Radio 5, como recoge el citado periódico.