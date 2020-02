Enrique Iglesias y Anna Kournikova presentan a su tercera hija

C. A.

; Enrique Iglesias y Anna Kournikova, padres de mellizos El artista de 42 años y su pareja Anna Kournikova de 36 han sido padres de mellizos este fin de semana en Miami. Una noticia que ha revolucionado la prensa rosa ya que desde hace tiempo han conseguido llevarlo a cabo bajo el secreto más absoluto Europa Press Tv

La tenista y Enrique Iglesias han anunciado que han sido padres de un niño y una niña

Enrique Iglesias y Anna Kournikova anunciaba hace unas horas que habían sido padres de mellizos, dejando boquiabiertos a sus fans y a muchos de los que especularon con los motivos por los que la pareja había sido la gran ausente de la boda de la hermana Ana Boyer. El embarazo había sido absolutamente secreto y por eso el nacimiento de Nicholas y Lucy sorprendió a todos. Pero ahora, cuando ya se conoce la feliz noticia, muchos han empezado a escrutar en las redes sociales de Anna Kournikova para descubrir cómo no se habían dado cuenta de que la tenista estaba embarazada y de mellizos. Y sí, Anna Kournikova mostró su embarazo en las redes sociales, pero de forma tan disimulada y natural, que nadie se dio cuenta. ¿Sus trucos? No hizo alarde de barriguilla, limitó al máximo sus publicaciones en Instagram (optando por publicar imágenes de sus mascotas) y terminó por colgar fotografías con un enfoque en el que no se le veía la parte del tronco, algo muy usado en las series de televisión cuando pretenden ocultar el embarazo de las actrices, cuando sus personajes en la ficción no están embarazadas.

Seguir leyendo