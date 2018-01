Felipe VI celebra sus 50 años con el papel de la corona fortalecido

0

Redacción 30/01/2018 09:18 h

Nació en un año convulso, pero que miraba al futuro con esperanza. El del mayo del 68 y el de la Primavera de Praga, el mismo en el que España intentaba subirse al carro de modernidad subido a un Seat-600 impulsado por el plan de desarrollo de López Rodó. Pero también fue el año de la muerte de Luther King y de Bob Kennedy. En este contexto, tal día como hoy de hace medio siglo, vino al mundo Felipe Juan Pablo Alfonso de Todos los Santos. Su nacimiento también llegó en el momento más oportuno, cuando Franco consideró definitivamente la idea de aprobar la Ley de Sucesión, con el príncipe Juan Carlos como sucesor, lo que acabó haciendo en 1969.

Felipe VI celebrará hoy su aniversario en la intimidad, con sus hijas las infantas Leonor, la heredera, y Sofía, junto con la reina Letizia. Pero no por ello abandonará sus obligaciones. Celebrará un acto oficial que aprovechará para imponer a su hija mayor el lazo del Collar del Toisón de Oro, la condecoración más elevada del Reino de España. No deja de ser un acto simbólico en el que el monarca señala el camino de la que será su sucesora, aún cuando no se haya reformado la Constitución para permitir que una mujer acceda al trono. Lo hará ante una veintena de niños y adolescentes de todas las comunidades, que fueron seleccionados por haber ganado en sus respectivas categorías el concurso escolar ¿Qué es un Rey para ti?. Entre ellos estará el gallego Daniel Bermúdez de Álvarez, un chaval de Viveiro de 14 años que acudirá al acto, que se celebra en el Teatro Real, acompañado por su padre, Daniel Bermúdez.

La presencia del joven en la ceremonia se debe a sus propios méritos, pero tampoco deja de simbolizar en cierto modo el fuerte vínculo de Felipe VI con Galicia. Conserva aún buenos amigos de su paso por la Escuela Naval de Marín, donde se graduó hace 29 años, y a la que acude con cierta regularidad a la entrega de premios. Tampoco se olvidó de la comunidad el pasado octubre, cuando expresó al presidente de la Xunta su preocupación y solidaridad por los incendios que asolaron su territorio. Y, coincidiendo con el desastre del Prestige, hace ahora 15 años, fue el primer representante público en pisar la arena cubierta por el chapapote, cuando hasta entonces no lo había hecho aún ningún político.

El Apóstol y Angrois

Galicia fue también una de las primeras comunidades que visitó después de su coronación en el 2014. Lo hizo en julio de ese año para participar en los actos de ofrenda al Apóstol, lo que también aprovechó para expresar su solidaridad a los afectados por el accidente ferroviario de Angrois. Fue, dijo, «una tragedia que conmovió a España».

Coincidiendo con los 50 años de Felipe VI, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre ha acuñado una moneda especial de dos euros que entrará en circulación a partir de la segunda semana de febrero, con una tirada de 400.000 piezas. Lleva en la cara el escudo de armas del Rey, mientras que el reverso es el mismo que las otras monedas de este mismo valor.

Rajoy: «Se ha ganado a los españoles con su trabajo»

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, trasladó ayer un mensaje de felicitación al Rey Felipe VI con motivo de su 50 cumpleaños en el que resalta su labor al frente de la Corona en un «difícil» 2017 en el que ha demostrado su «firme defensa de la legalidad y la Constitución».

Tras tres años y medio desde que fuera proclamado Rey, elogia Rajoy, «se ha ganado a los españoles con su ejemplo, ese arma de apariencia débil y realidad poderosa. Con su trabajo y esfuerzo diario, los españoles tenemos muchos motivos para estar orgullosos de nuestro monarca constitucional».

El jefe del Ejecutivo repasa en sus redes sociales una decena de momentos clave en la vida del monarca, desde su nacimiento en una España que «alumbraba una entusiasta clase media» y «anhelaba apertura, libertad y prosperidad» hasta un «difícil» 2017 en el que el Rey «ha sabido mostrar a todos la importancia de la Corona en España».

Rajoy también alude al recibimiento del Toisón de Oro por parte de don Felipe, que hoy entregará él mismo a su hija Leonor.