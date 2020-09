Luis Tosar llega a Netflix con «Los favoritos de Midas»

0

15/09/2020 13:33 h

Luis Tosar protagoniza la serie española de Netflix Los favoritos de Midas, que se estrenará en el servicio mundial de la plataforma el 13 de noviembre. Se trata de una miniserie original creada y dirigida por Mateo Gil (Blackthorn, Realive), coautor del guion junto a Miguel Barros (Gigantes).

La historia de Los favoritos de Midas está inspirada en el relato corto de Jack London The Minions of Midas. Ambientada en el Madrid actual, se centra en el extraño chantaje que sufre un influyente empresario, Víctor Genovés, encarnado por Luis Tosar. Si no accede a pagar una elevada suma de dinero, los autodenominados Favoritos de Midas matarán a una persona al azar en un lugar y fecha señalados. Periódicamente se irán cobrando una nueva vida hasta que este hombre de negocios acceda a su petición. De lo contrario, tendrá que cargar con el peso de las muertes sobre sus hombros.

Luis Tosar, ganador de tres premios Goya, protagoniza la serie junto al actor gallego Carlos Blanco (Volver, Fariña, La unidad), Willy Toledo (El otro lado de la cama, 7 vidas), Marta Belmonte (Gente que viene y bah, Isabel), Marta Milans (White Lines, El embarcadero) y Bea Segura (Hierro, Hospital Central).