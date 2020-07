«The Crown» cambia sus planes y tendrá finalmente una sexta temporada

0

09/07/2020 17:59 h

La serie The Crown, que cuenta la historia de la reina Isabel II de Inglaterra desde que sucedió a su padre Jorge VI en el trono, tendrá finalmente una sexta temporada, según confirmó este jueves su creador, Peter Morgan, después de que se hubiese fijado su final en la quinta. «Cuando empezamos a discutir las historias para la temporada cinco, nos dimos cuenta de que para hacer justicia a la riqueza y complejidad de la historia debíamos volver al plan original y hacer seis», señaló Morgan. «Para ser claros, la sexta temporada no nos llevará hasta la actualidad, simplemente nos permitirá cubrir el mismo período de tiempo con más detalle», añadió. La etapa final llegará hasta la década de los 2000, aunque aún no se ha desvelado el número de episodios ni las líneas de la historia que desarrollará.

La cuarta parte de la serie se estrenará a finales de año, con la actriz Olivia Colman en el papel de la reina, la británica Gillian Anderson como la ex primera ministra Margaret Thatcher y la interpretación de Emma Corrin como la princesa Diana de Gales. Para la quinta temporada, la actriz Imelda Staunon sustituirá a Colman, quien debutó en el papel de reina en la tercera al tomar el relevo de Claire Foy, encargada de darle vida en la primera y segunda parte de la serie.

El vicepresidente de contenido original de Neftlix, Cindy Holland, ha felicitado a The Crown, que comenzó a emitirse en la plataforma en el 2016, por «seguir subiendo el listón». «No podemos esperar a que el público vea la próxima cuarta temporada, y estamos orgullosos de apoyar la visión de Peter y el reparto, su fenomenal equipo para una sexta y última temporada».