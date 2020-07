Las 9 series que tienes que ver este julio

Julio tiene muy buena pinta. Este mes llegan a las plataformas al menos nueve títulos que merecen una oportunidad: un viejo formato de casos abiertos, reinventado en docuserie con nuevos sucesos sin explicación aparente; otra nueva tanda de cortos rodados durante el confinamiento, esta vez con Tosar, Carlos Bardem, Manuela Velasco o Isco Alarcón; cuatro historias cruzadas en un centro de detención de inmigrantes en pleno desierto australiano; un musical romántico; una inquietante producción chilena inspirada en el caso de La Manada; terror, grabado a través del móvil, en el Camino de Santiago; ocho «visiones del fin» en ocho planos secuencia; la esperada adaptación de la novela de Sally Rooney, Gente normal; y un drama familiar inglés, sinónimo de calidad.

Misterios sin resolver

Miércoles 1. Netflix. La clásica docuserie de casos sin resolver presentada por Robert Stack y emitida entre 1987 y 2010 -más de 600 episodios y 14 temporadas- vuelve a ponerse en órbita tras haber experimentado, con su reposición el año pasado, un inesperado renacimiento. Son tiempos nuevos y los creadores originales lo saben. Por eso, le han aseado bien la cara al formato y se han aliado con los productores de Stranger Things. Juntos, han recopilado crímenes sin resolver frescos y algún que otro suceso paranormal y, con los deberes bien hechos, proponen ahora al espectador nuevos enigmas y episodios inexplicables que atormentan a gentes de todos los rincones del mundo, incapaces de olvidar. Netflix tira de la nostalgia una vez más y pulsa una tecla que sabe segura: la del misterio real. Son, por ahora, seis capítulos, con recreaciones en formato documental. Habría grabados otros seis más que, probablemente, integrarán un segundo volumen que, en función de la acogida de este, se estrenará o no a continuación.

Relatos Con-fin-a-dos

Viernes 3. Amazon Prime Video. HBO tiene su En casa y Netflix, su Homemade, proyectos más o menos ambiciosos que documentan los -ya históricos- casi tres meses que, con matices, medio mundo vivió confinado, asomado tras las cortinas y con miedo al roce. Relatos Con-fin-a-dos es la misma respuesta, pero de Amazon, una serie de cinco piezas audiovisuales (cortos autoconclusivos de entre 15 y 20 minutos) grabadas sin salir de casa que dirigen Fernando Colomo, Álvaro Fernández Armero, Miguel Bardem, David Marqués y Juan Diego Botto. Los protagonizan Álvaro Rico, Carlos Bardem, Luis Tosar y su esposa María Luisa Mayol, Alberto Ammann, Manuela Velasco, Rafa Castejón, y Sara Sálamo y su pareja, el futbolista Isco Alarcón. Un equipo de rodaje básico (móviles convertidos en cámaras de cine y trípodes), un contexto particular del que parten todas las historias y un relato que contar. Para qué más.

Desplazados

Miércoles 8. Netflix. Miniserie de seis episodios inspirada en un caso real -el de Cornelia Rau, una mujer detenida de manera ilegal por las autoridades de inmigración australianas en el 2004 a pesar de ser residente permanente del país- y producida, escrita y protagonizada por Cate Blanchett. La acompañan en un pujante reparto coral Yvonne Strahovski (El cuento de la criada), Jai Courtney (Spartacus) y Dominic West (The Wire), entre otros, quienes a través de sus personajes nos cuentan varias historias cruzadas en un centro de refugiados.

Vertebran la trama el relato de una azafata aérea que huye de una secta, el de un padre de familia que intenta salir de Afganistán con su mujer y sus hijos, el de un hombre que deja una situación laboral precaria y el de un burócrata que intenta ocultar un escándalo nacional. A los mandos, dos mujeres: Emma Freeman y Jocelyn Moorhouse dirigen una serie que busca, según sus creadores, generar conversación sobre una política migratoria, la de Australia, que consideran injusta. En palabras de Blanchett, hay aquí mucho, también, de «búsqueda de libertad».

Little Voice

Viernes 10. Apple TV+. Lleva el sello de J.J. Abrams (Lost), Jessie Nelson (Yo soy Sam) y la cantante estadounidense de origen portugués Sara Bareilles que, además de producir, se hace cargo de la banda sonora de esta dramedia tan clásica como apetecible: romántica, musical y ambientada en Nueva York. Presentada como una «oda a la diversidad musical» de la ciudad de los rascacielos, sigue el rumbo de Bess King (Brittany O'Grady), la típica joven con una vida complicada rebosante de talento que se dedica a versionar temas de los demás mientras en el muy fondo sueña con hacer de los suyos un trampolín hacia el éxito. Mucha superación y mucho azúcar, pero son capítulos muy digeribles de solo 30 minutos: intimistas, familiares, acogedores y tiernos.

La Jauría

Viernes 10. Amazon. Directa desde Chile llega esta producción inspirada libremente en el caso de La Manada. Hay, sin embargo, distancia en su argumento: se nos cuenta aquí la historia de una estudiante de una escuela católica que desaparece en medio de una protesta por un supuesto caso de abusos de un profesor a una alumna. Horas después, una grabación de la joven siendo violada por un grupo de hombres aparece en Internet y, enseguida, se vuelve viral en las redes sociales. La investigación da con un chat llamado La Jauría de lobos y un juego mortal en el que están involucrados desde profesores y sacerdotes hasta los padres de las niñas. Lucía Puenzo dirige esta personal y espinosa adaptación que consta de ocho episodios de casi una hora de duración cada uno. Hay expectación y hay prejuicios a la hora de enfrentarse a ella, pero el espectador no va a encontrarse aquí una recreación de aquel suceso de los sanfermines del 2016 trasladado a otro contexto, sino un episodio con el mismo sentimiento que generó aquella agresión y sus consecuencias. Lo que es seguro es que dará que hablar.

Caminantes

Viernes 10. Orange TV. Primera serie de ficción de Orange en España: ocho episodios de 20 minutos rodados con smartphones de última generación, al más puro estilo El proyecto de la bruja de Blair veinte años después, ideados y escritos por José A. Pérez Ledo, y dirigidos por Koldo Serra. La premisa es, como mínimo, interesante: un grupo de chicos -Alexandra Pino (Sé quién eres), Daniel Ibáñez (Los nuestros), Carlos Suárez (La casa de papel), Songa Park (Allí abajo) y Lucas Miramón (Billy Elliot, el musical)- se pierde haciendo el Camino de Santiago en la Selva de Irati, en el tramo navarro. Dos semanas después de su desaparición, la policía encuentra sus móviles, sus mochilas y algunos objetos personales enterrados en el bosque. A través de los vídeos grabados en los teléfonos -entra aquí en juego la técnica del metraje encontrado- los agentes conseguirán reconstruir lo que les ocurrió. Suspense y también algo de terror.

El colapso

Martes 14. Filmin. Miniserie francesa dirigida por Jérémy Bernard, Guillaume Desjardins y Bastien Ughetto y filmada en ocho planos secuencia (uno por capítulo) que plantea qué pasaría con la sociedad si el sistema colapsara de repente. Llega entre algodones. Las críticas en el país vecino hablan de una propuesta innovadora, narrativa y técnicamente; eficaz; de un realismo escalofriante; ambiciosa, pero exitosa; una experiencia angustiosa y clarividente; llamada a hacer historia.

Gente normal

Jueves 16. Starzplay. Producida por Hulu y BBC Three, y dirigida por Lenny Abrahamson, Gente normal es la serie más esperada de este mes. Basada en la novela homónima de Sally Rooney -todo un hit literario, considerada ya un clásico moderno- llega a España con buena fama y un culto a su alrededor casi religioso. Su argumento no es nada del otro mundo: chica de familia bien (Daisy Edgar-Jones en la piel de Marianne) y chico de clase obrera (Paul Mescall, aquí Connell), populares y atractivos ambos, sobre todo, muy inteligentes -quizá este el interruptor que activa su magnetismo- se enamoran en la Irlanda posterior a la crisis del 2008. El producto literario había dejado el listón alto, pero parece que la serie ha cumplido: son 12 capítulos de media hora muy fieles al relato original (la propio Rooney participó en el guión ), dirigidos acertadamente por Lenny Abrahamson y Hettie Macdonald con el tacto que exigían sus escenas tan íntimas, con paisajes para quedarse a vivir en ellos y una reflexión sobre la toxicidad sentimental, las construcciones de género y las dinámicas de poder que, si no quieren entenderse como necesarias, sí deben tenerse en cuenta. Un romance tan épico como poco práctico.

Flesh and Blood

Martes 21. Filmin. Un thriller trágico y familiar que, además, es de factura inglesa: solo puede salir bien. La historia, posiblemente, avanzará descarriada y corrompida en el mejor de los sentidos: rechiflan estos dramones de hermanos con padres viudos, salpicados de envidias, conflictos y algún cadáver debajo de la alfombra en las pintorescas costas del norte. Una buena historia, de solo cuatro episodios, dirigida por Louise Hooper y protagonizada por Imelda Staunton, Francesca Annis, Claudie Blakley, David Bamber y Russell Tovey.