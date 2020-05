El viaje de Anna Kendrick del primer al último amor «Love life» muestra las diferentes aventuras y relaciones sentimentales de una joven en Nueva York

REdacción / LA Voz 27/05/2020 19:35 h

La actriz y cantante estadounidense Anna Kendrick protagoniza Love Life, una serie televisiva que repasa las diferentes aventuras y relaciones sentimentales de una joven en Nueva York. Kendrick, muy conocida por la saga Dando la nota (Pitch Perfect) y nominada al Óscar a la mejor actriz de reparto por Up in the Air (2009), debuta en esta ficción con su primer gran papel televisivo.

La actriz asegura que esta serie gira en torno a «la resiliencia personal», las «conexiones humanas» y «cómo las personas a las que amamos dan forma a nuestra vida».

Love Life retrata la biografía romántica de una joven en Nueva York a través de los diferentes enamoramientos, rupturas, ilusiones y desencantos sentimentales por los que pasa. Cada capítulo muestra una relación o romance con el personaje de Kendrick como eje central. La serie indaga en el viaje desde el primer al último amor, y «cómo las personas con las que nos encontramos por el camino nos convierten en las personas que somos cuando por fin, nos emparejamos con alguien para siempre». En el reparto de Love Life, que mezcla drama y comedia, también aparecen Scoot McNairy y Zoe Chao.

Sam Boyd es el creador de esta serie que cuenta entre sus productores con Anna Kendrick y con Paul Feig, director de Bridesmaids (2011) y que trabajó con Kendrick en Un pequeño favor (2018).

Love Life aterriza en España estrenando los tres primeros capítulos hoy y a partir del próximo jueves, emitirá uno da la semana.