Muere a los 53 años la estrella de Bollywood Irrfan Khan

29/04/2020

El actor indio Irrfan Khan ha fallecido a los 53 años en Bombai, donde había sido hospitalizado por una infección de colon. El intérprete era toda una estrella de Bollywood y trabajó en películas de éxito internacional como Slumdog Millionaire, Parque Jurásico y La vida de Pi, entre otras.

Khan, nacido en Jaipur en 1966, empezó como actor de series de televisión, hasta que Asif Kapadia le dio un papel en su debut, The Warrior, lo que le abrió las puertas al cine occidental, especialmente en el Reino Unido. Muchos de sus papeles eran de policía, como el inspector de Slumdog Millionaire, con la que Danny Boyle ganó ocho premios Óscar. En otro filme distinguido por la Academia estadounidense, La vida de Pi, de Ang Lee, interpretó el papel protagonista.

Otras películas norteamericanas en las que participó fueron The Amazing Spider-Man y Parque Jurásico, pero Khan mantuvo sus apariciones en la industria de su país, no ya como actor de series, sino en dramas con la sutileza de The Lunchbox, o en comedias muy al estilo de Bollywood.