«La casa de papel» y «Mrs América», entre las series más esperadas de abril

Para ir sobre seguro, mejor recurrir a algunos de los éxitos de las últimas décadas

Es posible que estos días raros, algunos caigan en el desasosiego, después de zapear por los más de veinte canales de la televisión en abierto y sumergirse en los inmersos catálogos de las plataformas en streaming. ¿Qué ver en tiempos de cuarentena, con el miedo en el cuerpo y la incertidumbre que rodea a las consecuencias de esta pandemia? Pues en este caso, los clásicos son una apuesta segura. Volver a esas series que fueron éxitos antes de que Netflix, HBO, Amazon Prime, Filmin, Disney+ y Apple TV+ cambiasen la forma de consumir la ficción televisiva. Friends, The Wire, Mad Men, A dos metros bajo tierra, Breaking Bad, Juego de Tronos, Los Soprano, The Office, Girls y The Good Wife son algunos de estos ejemplos. Seguramente alguno de estos títulos sea una de esas tareas pendientes para las que uno nunca logra sacar tiempo ya que suman varias temporadas y muchas superan los 200 capítulos. Ahora no hay excusa, de al menos, darle un empujón.

