¿Qué veo este fin de semana?

Cuatro días por delante (más la noche del viernes) para los que hagan puente. Para los que no, un fin de semana y, enseguida, tras un lunes raro, un festivo. Así que aquí van nuestras propuestas por si no tenéis ganas de romperos la cabeza ni tiempo para merodear por los catálogos:

Calibre

Película. En Netflix. Llegó de forma discreta a los fondos de la plataforma hace año y medio, ejemplo de esos tesoros que inexplicablemente Netflix estrena sin hacer ruido. Calibre es una interesante película escocesa dirigida por Matt Palmer que relata un fin de semana de caza de dos viejos amigos en las Highlands. Un incidente los coloca en una situación desesperada que les obliga a tomar una terrible decisión. Es una potente película, claustrofóbica e inquietante, que mantiene en tensión al espectador de principio a fin con interpretaciones más que notables y una trama bastante original, que hoy es mucho.

Día de lluvia en Nueva York

Película. En Filmin. Lo último de Woody Allen llegó hace unos días a Filmin y se puede ver con vales diamante. Estamos ante una comedia romántica que respira por todos sus poros las maneras del director de Brooklyn, un trabajo elegante y melancólico, ingenioso e inteligentemente divertido. Hay clichés, pero y qué; es perfecta para ver una tarde de domingo. En su reparto coral, los jovencísimos Timothée Chalamet, Elle Fanning, Selena Gomez, pero también Jude Law, Diego Luna y Liev Schreiber.

Vergüenza

Serie. En Movistar+. Ahora que se acaba de estrenar su tercera temporada es un buen momento para lanzarse desde el principio a esta aventura y someterse a un empacho de auténtico bochorno. Vergüenza atina en el blanco: uno pasa verdadero apuro -del de taparse la cara, del de no saber dónde meterse- con su protagonista, Jesús Gutiérrez (Javier Gutiérrez), y toda la tropa que le acompaña en pantalla: su esposa Nuria (Malena Alterio), su suegro Carlos (Miguel Rellán), su compañero de chollo Óscar (Vito Sanz) o sus colegas Vanessa y Ramón (Teresa Cuesta y Pol López), entre otros. Confesamos que no es fácil entrar en Vergüenza, pero recomendamos insistir. Una vez dentro, el buen rato está asegurado: capítulos cortos (30 minutos), situaciones cotidianas y un humor inteligente, alejado del chascarrillo facilón y la risa enlatada de la comedia zafia.

The Tale

Película. En HBO. Avisamos, The Tale es difícil, atragantable; no porque sea un largometraje complicado de masticar, más bien lo es de digerir. Es una historia muy bien contada con una Laura Dern estupenda en la piel de la protagonista que nos va exfoliando la experiencia de su propia directora y guionista, Jennifer Fox, con una honestidad brutal. ¿Y si las cosas que recordamos no fueron como creemos que fueron? ¿Y si percibimos como amor lo que es abuso? ¿Y si los adolescentes no son tan conscientes, ni tan maduros ni tan autónomos como se empeña en vendernos la cultura de masas?

Una prestigiosa documentalista de mediana edad recibe un día una llamada de su madre, preocupada porque entre sus cosas ha encontrado unos textos que escribió cuando tenía 13 años. Lo que se relata en ellos le hace revivir un verano que pasó en un campamento de equitación y que resulta que no fue tal y como lo recordaba. La venda se le va cayendo de los ojos a la protagonista al mismo tiempo que al espectador, dejando al descubierto una escalofriante realidad que a muchos quizá les lleve a plantearse sus particulares versiones de los hechos.

Flesh and Bone

Serie. En Amazon Prime Video. Recuerda a Cisne negro (Darren Aronofsky), evidentemente por su temática -el mundo del ballet profesional-, pero también por su atmósfera oscura y violenta y sexual. Flesh and Bone es intachable en su factura, y por tanto muy apetecible de ver, pero también muy desasogante. Creada por Moira Walley-Beckett (guionista y productora de Breaking Bad), nos presenta a una protagonista (Sarah Hay) tan opaca que en ocasiones resulta exasperante adentrarse en su infierno, mucho más ponerse en su piel. Y el desarrollo es un poco irregular. Aún así, da verdadero gusto ver moverse al reparto sobre las puntas -actores-bailarines que dan el pego como pocas veces sucede-, Damon Herriman está fabuloso y Hay encaja perfecta en el perfil de Clare, tan sofisticada como humilde, tan primitiva. Tan animalillo como fiera.