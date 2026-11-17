Examen de selectividad en el campus de Pontevedra ADRIÁN BAÚLDE

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este martes la orden que regula los procesos de admisión en la universidad y, más específicamente, su prueba de acceso, la antigua selectividad ahora denominada PAU. Se hacen así oficiales cambios que la Consellería de Educación comenzó a anunciar en el mes de mayo y que tomaron fuerza tras las polémicas surgidas en los exámenes celebrados en junio. La Xunta entra definitivamente en el diseño y organización de las pruebas junto con las tres universidades públicas gallegas y el profesorado de bachillerato gana peso en los grupos de trabajo que diseñan la prueba.

El texto definitivo no tiene grandes cambios con respecto al que se publicó a primeros de octubre en el Portal de Transparencia. Más allá de corregir erratas y afinar la redacción, se incluye una modificación en el cupo de plazas para deportistas de alto nivel. Se añade una nueva titulación a las que tendrán reservado un 8 % para este colectivo, sumando el grado en Educación Primaria especialidad en Educación Física a los ya recogidos de Fisioterapia y de Ciencias da Actividade Física e do Deporte. También hay un ligero cambio en los lugares para tramitar las solicitudes de admisión en la universidad, al eliminarse la opción de elegir cualquier LERD (los puntos físicos habilitados para recogida y entrega de documentación) y señalar que se tendrá en cuenta su territorialización en los distintos campus. En cualquier caso, se mantiene la opción cada vez más utilizada de hacer los trámites por vía telemática.

Por lo demás, la orden confirma la nueva estructura que organizará y elaborará las pruebas de acceso a la universidad, y que supondrá más corresponsabilidad de la Xunta y las universidades. Se crean así dos organismos. La Comisión Organizadora estará formada por tres representantes de la consellería y los tres delegados de las universidades públicas gallegas. Será el órgano que se encargue de fijar las directrices generales de los exámenes y que definirá los criterios para elaborar las guías de calificación, además de fijar la fecha de las pruebas. Por otro lado estará la Comisión Técnica, que se encargará del trabajo más operativo y logístico, decidiendo cuestiones como los horarios y lugares de realización de los exámenes. También publicará los modelos de examen de cada materia y los criterios generales de evaluación, y propondrá a los miembros de los grupos de trabajo que redactarán los exámenes, las comisiones delegadas y los tribunales calificadores. Estará compuesta por dos delegados de las universidades y dos profesionales elegidos por la Xunta.

Otra de las novedades está en los grupos de trabajo, encargados de elaborar las distintas opciones de examen para cada materia. Estarán compuestos por un máximo de dos profesores universitarios y cuatro de los institutos o de la inspección educativa —antes eran siete miembros, de los que hasta tres procedían de la universidad—. Además la nueva norma abre la puerta a que sea uno de los docentes de bachillerato quien dirija el grupo de trabajo, al decir que la dirección recaerá «preferentemente» en una persona de la universidad, pero no exclusivamente. Esto es importante porque el director del grupo, aunque asesorado por el resto de miembros, es quien elabora las opciones de examen que luego se entregan al alumnado. Xunta y universidades ya habían acordado reforzar el papel del profesorado procedente de los institutos a la hora de redactar y corregir las pruebas, dándole más peso dentro de los grupos a estos docentes con más conocimiento y experiencia directa en el currículo de bachillerato.

En ese trabajo conjunto para reformular la prueba, el Gobierno gallego y las rectorías universitarias también pactaron reforzar los mecanismos de control para evitar errores en los exámenes, con una doble revisión de los ejercicios que llegarán a las mesas del alumnado. Si hasta ahora, para reducir al máximo el riesgo de filtraciones, la redacción final de las posibles pruebas solo la conocía una única persona, la idea es que a partir de este curso sean al menos dos profesores los que vean ese contenido antes de repartirlo a los alumnos, para detectar cualquier error o incoherencia que puedan contener. Sin embargo, esta cuestión no se recoge en la orden publicada este martes. La Consellería de Educación ya había advertido que esa supervisión de los exámenes se desarrollaría a través de unas instrucciones publicadas más adelante.

Un único examen y pocas preguntas tipo test

Por otro lado, la orden confirma que el modelo gallego de exámenes de selectividad se adaptará, como no puede ser de otro modo, a lo exigido en el real decreto que el Gobierno central aprobó en junio del 2024, y que redujo drásticamente la optatividad que venía siendo habitual desde la pandemia de covid del 2020.

Según el texto publicado por la Consellería de Educación, cada asignatura tendrá una única propuesta de examen (no habrá modelo A y B), estructura en diferentes preguntas que, a su vez, podrán contener varios epígrafes. Para dar al alumnado cierta capacidad de elección, este no tendrá que responder todas las preguntas, sino un número determinado previamente. Aunque podrá optar por aquellas en las que se sienta mejor preparado, el modelo impide que se puedan dejar grandes bloques de temario sin estudiar.

Dentro de las propias preguntas se dará preferencia a las abiertas y semiconstruidas «que requirirán do alumnado creatividade e capacidade de pensamento crítico, reflexión e madurez na súa resolución». Con todo, y «de forma excepcional», podrán utilizarse preguntas de respuesta múltiple tipo test, siempre que su peso en la puntuación no supere el 30 %.