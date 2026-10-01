Educación abre la puerta a que los profesores de bachillerato puedan elaborar los exámenes de la PAU

Alumnos justo antes del primer examen de selectividad en Vigo Oscar Vázquez

Que los profesores de bachillerato ganarán peso en la elaboración de las pruebas de acceso a la universidad (PAU) es una realidad que la Xunta ya adelantó a finales de mayo cuando dio las primeras pistas de cómo pretendía abordar la transformación de la selectividad que después precipitó los múltiples errores que se detectaron en la convocatoria ordinaria de junio. Ahora, en una orden publicada este jueves en el portal de transparencia, Educación concreta qué papel jugarán esos docentes de secundaria durante la elaboración de la selectividad a partir del próximo curso 2027-28.

El principal cambio en la organización de la PAU radica en las decisiones que pueden tomar los profesores que forman parte de los grupos de trabajo encargados de plantear el examen de cada asignatura. Cada uno de esos equipos está formado por profesores universitarios, inspectores y docentes de secundaria, pero la orden vigente en estos momentos, que data del 2011, establece que solo los profesores universitarios pueden dirigir los grupos de trabajo, lo que implica que solo ellos pueden elaborar las propuestas de examen y los criterios de corrección que deben entregar al tribunal único. Durante el curso, están asesorados por el resto de docentes que forman parte del grupo, pero solo él tiene acceso a las pruebas finales que se entregan al tribunal único y que después se sortean antes de entregar a los estudiantes.

Con la nueva orden, en cambio, la Xunta abre la puerta a que también los profesores de bachillerato puedan tener la última palabra sobre cómo son los exámenes que deben cubrir los alumnos. No será lo deseable para Educación, pero el texto normativo permitirá a los docentes de secundaria ejercer una función que hasta ahora tenían prohibida. «Cada grupo de traballo estará dirixido, preferentemente, por unha persoa da universidade», establece la orden publicada este jueves. Esta redacción deja entrever, por lo tanto, que la consellería se abre a que los docentes de bachillerato ejerzcan ese papel aunque prefiera que siga siendo un docente universitario quien elabore los exámenes.

Lo que también cambiará con esta normativa, que se desplegará efectivamente a partir del curso 2027-28, es la composición de esos grupos de trabajo. En ellos podrá haber un máximo de dos docentes de la universidad y hasta cuatro del sistema público, que pueden ser inspectores o profesores especializados en cada una de las disciplinas. Todos estos profesionales recibirán un certificado de 20 horas de formación permanente del profesorado al acabar cada curso, y deberán asumir «un compromiso de confidencialidade en canto a gardar secreto sobre as distintas achegas, contidos e procesos para a confección dos exames».

Con esta orden, con la que la Xunta considera que se refuerza «a seguridade para o alumnado», se especifica también qué características debe reunir la propuesta de examen que los directores de cada grupo de trabajo presentarán al tribunal único, el órgano anónimo encargado de realizar el sorteo del que sale el examen final. Junto a las pruebas, la dirección del grupo de trabajo debe presentar al tribunal sus correspondientes guías de calificación, incluyendo información sobre la estructura del examen, los criterios de corrección y evaluación, los criterios para el alumnado con necesidades específicas y aclaraciones para corregir las pruebas. De esta forma, se persigue reforzar la transparencia del proceso de corrección, garantizando que en todas las asignaturas se conocen los mismos criterios.